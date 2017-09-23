Yunuslu Wolfsburg, Bayern'den puan aldı

Bayern München - Wolfsburg: 2-2

Yunus Mallı 90 dakika sahada kaldı

İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga 6\'ncı hafta mücadelesinde, Bayern München ile Wolfsburg 2-2 berabere kaldı.

Allianz Arena\'da oynanan mücadelenin ilk golü 33\'üncü dakikada Lewandowski\'nin penaltıdan attığı golle geldi. 42\'de Arjen Robben ile farkı 2\'e çıkartan Bayern, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Mücadelenin 56\'ncı dakikasında Maxi Arnold, farkı 1\'e indirdi. 83\'te sahneye çıkan Daniel Didavi ise durumu 2-2\'ye getirerek maçın skorunu belirledi.

Milli oyuncu Yunus Mallı, mücadelede Wolfsburg formasıyla 90 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşmanın ardından Bayern München 13, Wolfsburg 6 puana yükseldi.