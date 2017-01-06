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Spor
Deutsche Welle

Yunus Mallı Wolfsburg’ta

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, sürpriz bir transfere imza atarak Mainz’dan Türk milli oyuncu Yunus Mallı’yı kadrosuna kattı. Bu ‘Kurtlar’ın üçüncü transferi oldu.

06 Ocak 2017 15:23

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg kış arasının sona ermesine iki hafta kala kadrosuna bir isim daha kattı.

‘Kurtlar' Alman milli oyuncu Julian Draxler'in Paris St. Germain'a gitmesinin ardından ofansif gücünü Mainz'ın 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Yunus Mallı'yı kadrosuna katarak güçlendirdi.

Yeni kulübüyle 2021'e kadar anlaşan Türk milli oyuncu, 10 numaralı formayı giyecek.

Her iki kulüp de sözleşmenin şartlarına ilişkin açıklama yapmazken spor dergisi Kicker, Wolfsburg'un Yunus için yaklaşık 12,5 milyon euro ödediğini yazdı.

Transfere ilişkin konuşan Wolfsburg teknik direktörü Valerien Ismael "Yunus'un transferiyle hücum hattımız tekrar esneklik kazanıp güçlenirken orta sahadaki rekabet de artacak. O sadece gol yollarında etkili değil aynı zamanda asist özelliğiyle de öne çıkıyor. Takıma güç katacak” diye konuştu.

Yunus Mallı, Ajax'tan Riechedly Bazoer ve Ultimate Strikers Academy'den Victor Osimhen'den sonra Wolfsburg'un kış transfer sezonunda kadrosuna kattığı üçüncü isim oldu. Takımın İspanya-La Manga'daki kampında sağlık kontrolünden geçen Yunus'un transferi resmi olarak cuma günü kamuoyuna duyurulacak.

Bu sezon Mainz formasıyla 16 maça çıkan Türk milli oyuncu, 6 gol atıp 7 asist yaptı. 19 yaşında Mainz kulübüyle profesyonelliğe adım atan Almanya doğumlu oyuncu 129 lig maçında 29 gole imza attı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SID, UÇ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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