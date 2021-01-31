Yunus Mallı Trabzonspor'da

Trabzonspor Yunus Mallı'nın transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililer, orta saha oyuncusu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor'un sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Mallı'nın şu sözlerine yer verildi: “Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim.”

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 4 milyon 465 bin lira garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 8 milyon 930 bin lira garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 8 milyon 930 bin lira garanti ücret ödenecektir" denildi.

Açıklamada, opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde ise futbolcuya 2023-2024 sezonu için 13 milyon 395 bin lira garanti ücret verileceği ve TÜFE+ÜFE oranı uygulanarak ödeme yapılacağı belirtildi.