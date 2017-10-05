Yunus Emre Enstitüsü Avrupa'da sahne aldı

İSTANBUL, (DHA) YUNUS Emre Enstitüsü, “Anadolu’nun Renkleri” kültür sanat turnesi ile Estonya, Letonya, Litvanya ve Beyaz Rusya\'da kültürel faaliyetler yapıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Kudüs ve Tel Aviv\'de başlatılan Anadolu\'nun Renkleri programı, Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya\'da da devam ediyor. Bölgede program kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler Türk büyükelçilerinin katılımı ile açıldı.

ESTONYA’DA KADESH TEMALI GÖSTERİ



Programda, Anadolu topraklarında yazılan dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasından esinlenen müzik ve dans gösterisi Kadesh, geleneksel ve modern dansları harmanlayan ritmiyle izleyicileri büyülerken, gösteriye dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay’ın perdeye yansıyan renkleri eşlik etti. Farklı etkinlikleri bünyesinde barındıran Anadolu\'nun Renkleri, Estonya’da Tallinn Üniversitesi, Letonya\'nın başkenti Riga\'da Letonya Kültür Akademisi, Litvanya’da Vilnius Kongre Salonu ve Beyaz Rusya Minsk\'te Devlet Sendika Binası gibi en seçkin salonlarda sanatseverlerle buluştu.

LETONYA’DA KAPSAMLI ETKİNLİKLER

Anadolu\'nun Renkleri programı kapsamında Letonya’da da kapsamlı etkinlikler düzenlendi. Türkiye\'den gelen dans topluluğu sanatçıları ile Leton konservatuar öğrencileri Letonya Kültür Akademisi\'nde ortak bir halk dansları atölyesi gerçekleştirdi. Ayrıca Letonya\'nın başkenti Riga\'daki Kültür Akademisi’nde Arnavut asıllı oyuncu ve akademisyen Şüküri Çavuşay, konservatuar öğrencileri ve tiyatro müdürünün katıldığı bir oyunculuk atölyesi düzenledi ve

öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Riga Büyükelçiliğinde Sanatçı Garip Ay tarafından gerçekleştirilen ebru gösterisi de katılımcıların beğenisini kazandı. Yunus Emre Enstitüsü\'nün Türkoloji Projesini yürüttüğü ve işbirliği içinde olduğu Vilnius Devlet Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan Ema Pavelkyte de Litvanca ve Türkçe şarkılar söyledi. Ardından Kadeş Dans Gösterisi de performansıyla göz doldurdu.

MİNSK’TE SANAT VE BİLİM İÇ İÇE

Türkiye ve Beyaz Rusya arasında resmi ilişkilerin 25. yıl dönümüne rastlayan Anadolu’nun Renkleri programında ayrıca bugün Minsk\'te Reha Ermumcu’dan kanun dinletisi, 6 Ekim’de ise Beyaz Rusya İlimler Akademisi\'nde Prof. Dr. Bilge Demirköz\'ün konuşmacı olarak katılacağı bir konferans gerçekleştirilecek. İsviçre Cern\'de ülkemiz adına çok büyük çalışmalara imza atan Demirköz, uzay radyasyonu ve uzay fiziği konularında uluslararası başarılara sahip önemli bir isim. 2017 yılını “Bilim ve Teknoloji Yılı” ilan eden Beyaz Rusya\'da Prof. Dr. Demirköz, alanıyla ilgili son gelişmelere ve Türkiye\'nin dünya bilimindeki konumuna dair bir konuşma yapacak. Yunus Emre Enstitüsü\'nün ülkeler arası bilimsel diplomasi çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği konferansı pek çok bilim insanı takip edecek.

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