Yunanistan'ın hedefi 2017'de sermaye piyasası



Alacaklılarıyla reform karşılığında yardım anlaşmasına varan ve ek tasarruf yasaları çıkaran Yunanistan, uluslararası finans piyasasından taze para ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. Başbakan Aleksis Tsipras 2017 yılında sermaye piyasasından kredi alabilecek duruma geleceklerini ve ekonomik krizi tahmin edilenden daha kısa zamanda atlatmalarının mümkün olduğunu söyledi. Borç affına değinmeyen Tsipras,Real News adlı Yunan gazetesine yaptığı açıklamada, "birikmiş borçları azaltabilecek teknik çözümler üzerinde durduklarını" belirtti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ise Kathimerini gazetesine verdiği demeçte Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın beklentilerini bastırarak 24 Mayıs'taki Euro Grubu maliye bakanlarının buluşmasında Yunanistan'ın borçlarının azaltılmasıyla ilgili orta ve uzun vadeli tedbirlerin görüşülmeyeceğini söyledi.

Yunanistan Başbakan Vekili Giannis Dragasakis de Neftemporiki gazetesine verdiği demeçte alacaklılarla anlaşmaya varılması kaydıyla Yunanistan'a 9 ila 12 milyar Euro verilebileceğini söyledi. Dragasakis, bu paranın Yunan ekonomisini canlandıracağını ifade etti.

Borç affı yok

Atina hükümetinin sıkı tasarruf önlemlerini içeren üçüncü yasa tasarısını önümüzdeki günlerde parlamentoya sunması bekleniyor. Tasarıda dolaylı vergilerin 1 milyar 800 milyon euro arttırılması ve bütçe hedeflerinden sapılması durumunda emekli maaşı ve ücretlerle kamu harcamalarının otomatikman kısılması öngörülüyor. Alacaklılarla varılan tasarruf formülünün yasalaştırılması, Atina'ya yapılacak yardımların ön koşulunu oluşturuyor.

Üçüncü Yunanistan yardım programına katılmayacağını duyuran Uluslararası Para Fonu, AB ülkelerinin reform karşılığında yardım adımlarına açıklık kazandırılmasını istiyor. Avrupalı ortakları da yardım programının sona ereceği 2018 yılından itibaren borç taksitlerinin daha uzun vadeye yayılmasını ve yardım kredilerinin vadesinin uzatılmasını öneriyorlar.

AB ülkeleri, Yunanistan'a yeniden borç affı uygulanmasını ise ret ediyorlar. Geçen yıl 2010 yılından bu yana yardım kredileriyle temerrüde düşmekten korunan Yunanistan 86 milyar euroluk şartlı ek yardım yapılması kararlaştırılmıştı.