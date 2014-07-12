Yunanistan'ın can simidi turizm



Yunan Turizm İşletmeleri Birliği'nin (SETE) verilerine göre, turizm gelirleri 13 milyar euroya ulaşacak. Turizm dolayısıyla bu yıl da Yunan ekonomisinin kurtarıcısı olacak gibi görünüyor.

Yunanistan'da bazı otelciler hızla kâr elde etme hayali peşindeydi. Online otel portalı Trivago'nun verilerine göre, temmuz ayında Yunanistan'da otel fiyatları bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,5 civarında artış kaydetti. Yunan Turizm İşletmeleri Birliği Başkanı Anderas Andreadis, şu bilgiyi verdi: “Otel fiyatları arz ve talebe göre belirleniyor. Ancak buna rağmen fiyat artışı ılımlı kalıyor ve şu anda tek haneli rakamlarla ifade ediliyor. Tabii ki Mykonos ve Santorini gibi tatil bölgelerinde otelcilerin daha yüksek fiyat artışı uygulamak istediğini göz ardı etmemek lazım. Atina’da da bir geri dönüş bekliyoruz. Özelikle 2008'den bu yana fiyatlar orada yüzde 50 oranında düşmüştü.“

Turizm, Yunanistan ekonomisinin gelirlerinin beşte birini karşılıyor. Geçen yıl Yunanistan turizm sayesinde 1948 yılından bu yana ilk kez cari işlemler fazlası verdi. Başbakan Antonis Samaras yönetimindeki koalisyon hükümeti, ekonomik canlanmanın tehlikeye girmemesi için her şeyi yapmaya hazır. Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, haziran ayı başında, otel fiyatlarındaki artış konusunda uyardı. Bakan, Yunanistan'ın geçen kriz yıllarında fiyatları düşürdüğünü ve bu şekilde rekabet yeteneğini koruduğunu hatırlattı. Yunan basınına göre, Başbakan Samaras bizzat Turizm İşletmeleri Birliği ile bu konuda görüşme yaptı. Ancak Andreadis ise piyasanın fiyatları düzenlediğini belirtiyor: “Bakın, Başbakan’ın müdahalesi hakkında yorum yapmak istemiyorum. Anlatmak istediğimiz şey burada söz konusu olanın iki, üç, beş işletmenin talebi kontrol ettiği bir ürün olmadığı. Böyle bir piyasada müdahale ve kartel oluşumu gerçekleşmiyor. Bu, piyasanın bu ürüne yönelik arz ve talebi düzenlediği anlamına geliyor.“

Erken rezervasyonun önemi

capital.gr adlı ekonomi portalının şef editörü Nikos Chryssikopoulos, erken rezervasyonun önemine vurgu yapıyor: ”Bu kural: Yunanistan gibi popüler bir tatil ülkesinde tatil yapmak istiyorsak erken rezervasyon yapmamız gerek. Kuzey Avrupalıların erken rezervasyon yapmasının bir gelenek olduğu biliniyor. Onlar bir tatilin nasıl iyi organize edilebileceğini biliyorlar. Ancak bizim yani Akdenizlilerin son ana kadar beklediğine inanıyorum.“

Tahminlere göre, Almanlar bu yıl da Yunanistan'ı en çok ziyaret edecek turistlerin başında geliyor. Bu yıl 2 milyon 700 bin Alman'ın Yunanistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Almanları İngilizler izliyor. 2013 yılından bu yana 1 milyon ziyaretçi sayısıyla Ruslar da Yunanistan'ı en fazla ziyaret edenler arasında. Ruslar ayrıca en çok harcama yapan turistlerden. Günde ortalama 100 euro harcıyorlar.