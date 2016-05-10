Yunanistan'ı sevindiren mutabakat



Euro Grubu maliye bakanları toplantısından çıkışta yüzü gülen Yunanistan Maliye Bakanı Euklid Tsakalotos “Yunanistan ve Avrupa adına başarılı bir buluşma oldu. Maliye bakanları Atina'nın reform ve tasarruf planlarını onaylayacaklar. İnceleme sonlandırılıp üçüncü yardım paketinden Yunanistan'a ödeme yapılabilir”, diyordu.

Sonuç beklendiğinden de çabuk geldi, mutabakat kolay ve acısız oldu. Son haftalarda pazarlığın başarısızlığa uğrayacağı ve Yunanistan'da erken seçimlere gidileceği şeklindeki spekülasyonların sabun köpüğü gibi sönmesiyle Başbakan Aleksis Tsipras'ın omuzlarından büyük bir yük kalktı.

Sihirli formül: ‘Borç yönetimi'

Brüksel'deki maliye bakanları buluşmasında geçen yıl varılan mutabakat doğrultusunda yola devam edilmesi ve ‘borç yönetiminin' yenilenmesi kararlaştırıldı. Euro maliye bakanları grubunun başkanı Jeroen Dijsselbloem Yunanistan'a borç affı uygulanmayacağını tekrarlamış olsa da, ilk kez dile getirdiği ‘borç yönetimi' formülü Yunan Maliye Bakanı Tsakalatos'u ziyadesiyle memnun etmişe benziyordu.

Tsakalotos her hususta tam mutabakat sağlanamamış olmasına rağmen bundan böyle kredi vadelerinin uzatılması, faizler ve ödeme şartlarının görüşüleceğini belirttikten sonra, “Alacaklılar da zaten bunu istiyordu. Yunanistan kısır döngüyü kırmıştır”, dedi.

Yunan dramının gündemden kaldırılması isteniyor

Finlandiya Maliye Bakanı Aleksander Stubb, Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde'ye fikrini açıkça söylemekten çekinmedi. Lagarde, Yunanistan'a yeniden borç affı uygulanmadığı takdirde Para Fonu'nun yardım programından çekileceğini belirtmişti.

Stubb ise azami taleplerden kaçınmak gerektiğini belirterek, “Buluşmalarda herkes görüş beyan eder ve sonunda uzlaşma sağlanır. Ya da formülün adı değiştirilip hazmı daha kolay hale getirilir ve Yunanlar dâhil, herkes buluşmadan memnun ayrılır”, dedi.

Lagarde'nin çıkışının asıl muhatabı olan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin borç tıraşına direnmekten vazgeçmeye zorlandığı öne sürülmekteydi ama Schäuble maliye bakanları buluşmasında geri adım atmak zorunda kalmadı.

Schäuble'ye göre çelişki yok

Almanya Maliye Bakanı Schäuble fikrini değiştirmemekle birlikte gelişmelerin mecrasını izlemek gerektiğini dile getirerek 24 Mayıs'taki maliye bakanları toplantısında Yunanistan'a ek kredi dilimi için yeşil ışık yakılacağını haber vermiş oldu. AB Komisyonu'nun mali işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici Yunanistan'ın ciddi gayret gösterdiğini ve Başbakan Tsipras'ın son günlerdeki protesto gösterilerine boyun eğmeyip emeklilik reformunu parlamentoda onaylatmayı başardığını dile getirdi.

Wolfgang Schäuble de daha fazla dramatize etmemek için, ‘Yunanistan'ın ekonomik gelişmesiyle ilgili iyimser tahminlerin tutmaması durumunda ek önlemler alınabileceğini' belirterek havayı yumuşattı.

Yunanistan Maliye Bakanı Tsakalotos bütçeyi dengelemek için tasarruf programı yedeklemediklerini ancak devlet başkanının bütçe krizinde harcamaları otomatikman kısmakla yetkili olduğunu hatırlattı. Tsakalotos, Para Fonu Yunanistan'ın geleceği konusunda Avrupa Birliği'nden daha kötümser olduğu için devlet başkanlığı kararnamesinin Euro Grubu ile Para Fonu arasındaki ‘beklenti farkını' kapatabileceğini dile getirdi.

Brüksel'deki toplantıda alınan sonuçlardan, Almanya Maliye Bakanı Schäuble'nin dediği gibi, ‘bu yıl büyük bir Yunanistan kriziyle karşılaşılmayacağı' anlaşılıyor. Maliye bakanları 2015 yazındaki gerginliğin tekerrür etmeyecek olmasından memnunlar. Önümüzdeki haftaların pürüzsüz geçmesinin Büyük Britanya'daki AB üyeliği reformu üzerinde de olumlu etki yapacağı tahmin ediliyor.