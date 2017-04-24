Yunanistan'da Suriyeli mülteciler açlık grevinde

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda 12 Suriyeli sığınmacı açlık grevine başladı. Kürt kökenli sığınmacıların iltica başvurularına ilişkin işlemlerin uzun sürmesini protesto ettiği belirtiliyor. Sığınmacıların ilk iltica başvurusunun reddedildiği, itiraz sürecinin ise aylarca sürdüğü kaydediliyor.

İltica sürecinin yavaşlığını protesto eden sığınmacıların Cuma gününden bu yana mülteci bürosunun önünde battaniyelere sarılı olarak bekledikleri bildirildi. Yunan polisi konuyla ilgili açıklama yapmak istemezken, Yunan mülteciler dairesi çevreleri kamplarda sürekli protesto eylemleri yaşandığını ve birkaç gün sonra sona erdirildiğini belirtiyor.

Yunan adalarındaki resmi kayıt bürolarında şu an 13 bin 800 sığınmacı ve göçmen bulunuyor. Yunan mülteci dairesi verilerine göre Türkiye'den Yunan adalarına gelen mültecilerin sayısı hala düşük seyrediyor.

Türkiye ile AB arasında geçen yıl 18 Mart'ta imzalanan mülteci mutabakatının ardından lastik botlar ve ahşap teknelerle Türkiye'den Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına gelen sığınmacıların sayısında ani azalma kaydedilmişti. Ancak daha önceki kontrolsüz mülteci akını ve memur eksikliği nedeniyle Yunanistan'da iltica başvuru süreci uzun sürüyor.

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dpa, DK/BK