Yunanistan'da kritik seçim

Yunan Parlamentosu'nda, bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü ve son turu yapılacak. Koalisyon ortakları Yeni Demokrasi Partisi ve PASOK'un adayı Stavros Dimas, bu turda da gerekli desteği alamazsa, Anayasa hükümleri gereği parlamento 10 gün içinde feshedilecek, ardından genel seçimlere gidilecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dimas seçimlere tek aday olarak katılıyor. Koalisyon ortaklarının 300 üyeli parlamentoda toplam 155 milletvekili var. Dimas'ın bu turda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için en az 180 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Başbakan Antonis Samaras, oylama öncesinde tüm milletvekillerini Dimas'a destek vermeye çağırdı, aksi halde ülkenin yeni bir krize sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Kemer sıkma politikalarına son verme vaadi

Kamuoyu yoklamaları Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol İttifak'ı (SİRİZA) favori gösteriyor.

Parti, Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci olmuştu.

Çipras, iktidara gelmeleri durumunda, Yunanistan'ın milyarlarca dolarlık kurtarma paketi karşılığında kabul ettiği kemer sıkma politikalarına son vereceğini ve Avrupa Birliği ve IMF'yle kredi koşullarını yeniden müzakereye açacağını söylüyor.

Bazı uzmanlar bu durumda Yunanistan'ın yeni bir ekonomik krize girebileceğini öne sürüyor.