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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan yardım başvurusu yaptı

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, ülkesinin Avrupa İstikrar Mekanizması’ndan (ESM) yardım alabilmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Başbakan, konuşmasında Yunan halkını savundu.

08 Temmuz 2015 19:15


Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Euro Grubu ortaklarının uygulanmasını talep ettiği reform programını bir kez daha eleştirdi. Tispras, “Yunan halkının taleplere uygun davranmak için büyük çaba sarf ettiği hususunda sizi temin ederim, ancak biz de gücümüzün sınırına dayandık” dedi.

Hiçbir yerde Yunanistan'daki kadar uzun ve ağır bir tasarruf programı uygulanmadığını savunan Tsipras, “Ülkemin son beş yıl içinde tasarruf politikaları açısından bir deney laboratuvarı olarak kullanıldığını söylersem sanırım abartmış olmam” diye konuştu.

Başbakan, Yunanistan'ın Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan (ESM) yardım alabilmek için resmi olarak başvuruda bulunduğunu da duyurdu. “ESM'ye bugün bir dilekçe verdik” diye konuşan Başbakan, yeni yardım programının amacının yükün halk arasında daha adil bir şekilde dağıtılması olduğunu belirtti. Tsipras, “Çalışanlar ve emekliler daha fazla yükü kaldıramaz” dedi. Şu ana kadar uygulanan programların bankaların kurtarılmasına hizmet ettiğini belirten Tsipras, “Yardımlar halka ulaşmadı” diye konuştu.

Son tarih pazar

Yunanistan'ın son uyguladığı yardım programının süresi 30 Haziran'da dolmuştu. Pazar günü yapılacak Euro Grubu liderler zirvesinde yardım programı konusunda uzlaşma sağlanabilmesi için, Yunanistan'ın Euro Bölgesi ülkelerine en geç cuma sabahına kadar reform önerilerini sunması gerekiyor.

Başbakan Tsipras somut reform önerileri olduğunu söyleyerek, erken emeklilik imkânının kaldırılmasını buna örnek gösterdi. Tsipras, iki-üç gün içerisinde alacaklılar ile Yunanistan arasında uzlaşma sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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