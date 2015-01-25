Yunanistan sandık başında



Yunanistan'da sonuçları merakla beklenen meclis seçimleri başladı. Ağır borç yükü altındaki Euro Bölgesi ülkesinin gelecekte izleyeceği rota büyük ölçüde seçim sonuçlarına bağlı olacak. Yaklaşık 10 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı erken seçimlerde, sol ittifak Syriza'nın tek başına iktidar olup olamayacağı sorusu öne çıkıyor.

Seçin öncesi anketlerde önde giden Radikal Sol İttifak Syriza, uluslararası kreditörlerin talep ettiği tasarruf önlemlerini sona erdirmeyi vaat ediyor. Ancak ülkenin tasarruf politikalarını terk etmesi durumunda Yunanistan'a yardım ödemelerinin durması ve devlet iflasından endişe ediliyor.

Euro Bölgesi'nde kalabilecek mi?

Muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nden Başbakan Antonis Samaras ise Syriza'nın çizgisini sorumsuzluk olarak nitelendiriyor ve Syriza'nın vaatlerini uygulamaya geçirmesi durumunda Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkarılması tehlikesine işaret ediyor.

Ancak Syriza lideri Aleksis Tsipras seçim kampanyaları sırasında Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalmasını istediğini her fırsatta tekrarladı. Tsipras, geçen yıllarda Atina'ya ödedikleri milyarlarca euro ile ülkeyi iflastan kurtaran Almanya, diğer Euro Bölgesi ülkeleri ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) borçların büyük kısmını silmesini istiyor. Geçen yıl Yunanistan'ın kamu borç miktarı milli gelirin yüzde 177,7'sine ulaşmıştı. Yunanistan'ın kreditörlere halihazırda 240 milyar euro borcu bulunuyor.

Samaras: Kazanacağız

Yeni Demokrasi Partisi lideri Başbakan Antonis Samaras, seçimlerin Yunanistan'ın geleceği açısından belirleyici önem taşıdığını belirterek, ‘Ülkenin Avrupa rotasını devam ettirip ettirmeyeceği seçim sonuçlarına bağlı olacak” diye konuştu. Pek çok kararsız seçmenin oyunu kendilerinden yana kullanacağını söyleyen Samaras, seçimleri kazanacaklarını savundu.

Syriza mecliste mutlak çoğunluğa ulaşmayı hedefliyor. Ancak son anket sonuçlarında olduğu gibi oy oranı yüzde 33.5'te kalırsa, hükümet kurmak için koalisyon ortağına ihtiyacı olacak.

Koalisyon olasılıkları

Samaras'ın Yeni Demokrasi Partisi ise anketlere göre yüzde 26.5'lik oy oranına sahip. Üçüncü büyük siyasi güç ise eski televizyon sunucusu Stavros Theodorakis'in başkanlığındaki To Potami olabilir. Avrupa yanlısı ve merkez sol çizgideki parti, anketlere göre yüzde 6'lık oy oranıyla koalisyon arayışlarında kilit rol oynayabilir.

Yaklaşık otuz yıl boyunca iktidar partisi olarak Yunan siyasetine yön veren sosyalist Pasok'un oyu ise anketlere göre yaklaşık yüzde 5. Aşırı sağcı Altın Şafak'ın ise yüzde 6 oy alması bekleniyor. Ancak Tsipras da Samaras da aşırı sağcılarla koalisyona gitmeyeceğini açıklamıştı. Yunanistan'da seçim barajı yüzde 3.

Oy sandıkları TSİ 19'da kapanacak. Hemen ardından ilk tahmini sonuçların açıklanmaya başlaması bekleniyor. İlk resmi sonuçların ise TSİ 21:30'da gelmesi bekleniyor. Geçen yılın sonunda mecliste cumhurbaşkanı seçimi üçüncü turda da sonuç vermeyince erken seçimlere gidilmesi zorunlu hale gelmişti.