Yunanistan'da tutuklanan Sevan Nişanyan için Ermenistan devrede

Bir süredir Yunanistan’da yaşayan yazar Sevan Nişanyan'ın tutuklanıp Türkiye’ye iade işlemlerinin başlatılması Atina’da diplomatik ve toplumsal tepkilere neden oldu. Ermenistan, vatandaşı olan Nişanyan adına Atina Büyükelçiliği kanalıyla meseleye müdahil olmaya çalışıyor. Muhalif kesimler de Nişanyan'ın Türkiye’ye iade edilmemesi için çağrıda bulunuyor.

Perşembe günü göz altına alınan Nişanyan'ın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor. Yunanistan’ın önde gelen medya kuruluşları, yazarın Türkiye’ye iade edilebileceğini belirtiyor.

"Erivan - Atina hattında hareketlilik var"

Türkiye’ye iade seçeneğinin gündeme gelmesi üzerine, Ermenistan’ın Atina Büyükelçiliği'nin de devreye girdiği aktarılıyor. Buna göre Erivan, Ermenistan vatandaşı olan Nişanyan’ın durumunu yakından takip ediyor ve “sorunun giderilmesi için gerekli tüm önlemleri alıyor”. Duvar’a konuşan kaynaklar, Erivan-Atina hattında Nişanyan için bir hareketliliğin gözlemlendiğini söyledi.

Yunan otoritelerin tepkisini çekti

Öte yandan, Yunanistan'ın Nişanyan'ı gündemine son dönemde aldığı da belirtiliyor. Ankara'nın Nişanyan'ın Yunanistan’a sığınmasından sonra diplomatik baskıyı aralıksız şekilde sürdürmesine rağmen, Atina'nın konuyu, Nişanyan’ın Yunanistan’ın kuzey kesimlerindeki yerlerin orijinal isimlerinin belirlenmesi çabası nedeniyle gündeme aldığı aktarılıyor. Buna göre Yunanistan, Nişanyan'ın bu çabasından memnun değil ve ulusal çıkarlarının zedelenebileceği görüşünde.

Nişanyan'ın durumu, Yunanistan’da sosyal medyadan ve çeşitli medya kuruluşlarından da tepki çekti. Yunanistan’daki insan hakları savunucuları ve muhalif kesimler, Nişanyan’ın Türkiye’ye iade edilmemesi için çağrıda bulundu.

Öte yandan, Yunanistan’da yayın yapan bazı haber siteleri Nişanyan’ın yakın dönemde Arnavutluk’u ziyaret ettiğini ve Yunanistan’a dönüşte kabul edilmediği bilgisini de geçti.