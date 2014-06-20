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Spor
Deutsche Welle

Yunanistan 1 puanı kaptı

Dünya Kupası C grubu maçında Yunanistan ile Japonya 0-0 berabere kaldı. Yunanlar uzun süre 10 kişi mücadele ettiği maçtan etkili savunmayla 1 puan çıkarmasını bildi.

20 Haziran 2014 14:32


FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası C grubunda ilk maçlarını yenilgiyle kapatan iki takım Yunanistan ile Japonya karşı karşıya geldi. Natal kentindeki Arena das Dunas'ta oynanan maçta tribünleri dolduran 39 bin 485 kişi gol izleyemedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Böylece her iki takım da gruptaki ilk puanını aldı.

Yunanistan ilk yarıda 10 kişi kaldı

Japonya 50 dakikadan fazla bir süre rakibi karşısında 1 kişi üstün oynama fırsatını değerlendiremedi. Yunanistan'da tecrübeli isim kaptan Konstantinos Katsouranis henüz 38'nci dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Takımın gol umutlarından Kostas Mitroglou da 35'nci dakikada sakatlanarak yerini Gekas'a bıraktı.

İlk devrede topla daha çok oynayan Japonya'da Keisuke Honda'nın etkili serbest vuruşu kaleci Orestis Karnezis'e takıldı. Bir kişi eksik Yunanistan rakibi üzerine az ama etkili geldi. İlk yarıda Yunanistan adına akılda kalan pozisyon Vassilis Torosidis'in gol girişimi oldu.

Bal yapmayan arı Japonya

Maçta Japonya topa yüzde 70 oranında sahip olsa da rakip kalede önemli tehlikeler yaratamadı. İkinci yarıda Yoshita Okubo, Atsuto Uchida ve Yasuhito Endo'nun gol girişimleri Yunanistan'ın savunma güvenliğini elden bırakmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Böylece ilk grup maçında Kolombiya'ya 3-0 yenilen Yunanistan ve Fildişi Sahili'ne 2-1 kaybeden Japonya gruptaki ilk puanlarını aldılar ve gruptan çıkma şanslarını son maça taşıdılar. Kolombiya'nın 6 puanla lider, Fildişi Sahili'nin 3 puanla ikinci sırada yer aldığı C grubunda 1'er puanlı Japonya 3'üncü, Yunanistan 4'üncü.

C grubunda son maçlar 24 Haziran salı günü yapılacak. Japonya Kolombiya ile karşılaşırken Yunanistan'ın rakibi Fildişi Sahili olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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