Yunan dramında yeni perde



AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası temsilcileri hafta sonunda Yunan hükümetinin kendilerine verdiği reform listesini incelemeye aldı. Temsilciler Yunan hükümetine reformları daha verimli hale getirmesi için öneride bulundu.

'Yunan hükümetinin hesapları fazlaca iyimser'

Denetçiler Yunan hükümetinin çok sayıdaki önerisinin yeteri kadar somut olmadığından şikayetçi oldu. Hafta sonundaki toplantının bitiminde temsilciler Atina hükümetinin yeni vergiler koyarak ve belirli alanlardaki vergi oranlarını yükseltmek suretiyle devlet kasasına gelir sağlama planlarının fazlaca iyimser olduğuna dikkat çekti. Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, internetteki kumar oyunlarını vergiye tabî tutarak, yılda 500 milyon euro gelir sağlanabileceğini belirtmişti. Ancak denetleme kuruluşlarına bağlı uzmanlar yılda 50 milyonluk, yani Varoufakis’in hesapladığının onda biri oranındaki gelirin daha gerçekçi olduğunu belirtti.

Yunan hükümeti harcamalarını yükseltmeyi planlıyor

Yunan hükümeti ise harcamalarını azaltmayı değil, sosyal önlemler ya da kamudaki çalışanların yeniden işe alınması amacıyla yükseltmeyi palanlıyor. Denetçiler epeyce açık vermiş olan Yunan emekli kasalarında reforma gidilmemesini de eleştiriyor. Yeni Yunan hükümeti, ekseriyetle sanayicilere ait olan özel televizyon kurumlarından ilk kez lisans harcı almak istiyor. Aslında bu tür vergi yönetmelikleri Yunan yasalarında 26 yıldır mevcut, ama bugüne kadar ciddi bir biçimde uygulamaya koyulmadı.

'Syriza'nın ülkede açtığı malî delik her hafta büyüyor'

Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, hükümetinin gelecek yıl için yüzde 1,5 oranında gelir fazlası sağlamayı planladığını açıklıyor. Bu rakam daha önceleri yüzde 4,5 olarak belirlenmişti. Berenberg Bank’ın baş iktisatçısı Holger Schmieding, Yunanistan’ın bu yıl içinde hiçbir olumlu bütçe sonucuna ulaşamayacağını, zira ekonominin büyüyeceği yerde yerinde saydığını belirtiyor ve Yunanistan’ın bütçe açığına doğru ilerlediği, iktidardaki Syriza Partisi’nin açtığı malî deliğin her hafta daha büyüdüğü görüşünü savunuyor.

Devlet kasalarındaki para sıfırı ne zaman tüketecek?

Yunanistan şimdiye kadar kreditör ülkelere karşı yükümlülüklerini yerine getirdi; ayrıca maaş ve ücretlerin de ödendiği belirtiliyor. Uzmanlar Yunan devlet kasasında paranın ne zaman sıfırı tüketeceği konusunda ise farklı görüşte. Bazıları bunun gün meselesi olduğunu, bazıları ise ülkenin nisan ayı sonuna kadar dayanabileceğini söylüyor. Bu konuda kesin bir tahminde bulunulamıyor, çünkü Yunanistan Maliye Bakanlığı’nın bu konuda bilgi vermeye yanaşmadığı, eski troyka kurumlarına bağlı temsilcileri ile tam bir işbirliğine girmediği öne sürülüyor.

Yunanistan’ın 9 Nisan’da Uluslararası Para Fonu'na 458 milyor euro ödemesi gerekiyor. Avrupa Mrkez Bankası ise Yunanistan’ı ayakta tutan kısa vadeli devlet tahvillerinin (T-bills) satışını durduğunu açıkladı.