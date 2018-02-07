Yumurtanın şekli şaşırttı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta bahçesinde tavuk ve horoz besleyen Gülten Özden\'in (53), sabah kümesteki yumurtanın şeklini görünce şaşırdı. Özden, \"Sosis gibi bir yumurta. İlginç bir olay. Bunu saklayacağım\" dedi.

Çınartepe Mahallesi\'nde oturan Gülten Özden, sabah saatlerinde bahçesinde beslediği horoz ve tavukların yanına gitti. Kümese giren Gülten Özden, tavuklarından birinin parmak şeklinde yumurtladığını gördü. Gülten Özden, 5 yıldır tavuk ve horoz beslediğini, ilk defa bu şekilde bir yumurta gördüğünü söyledi. Özden, \"Tavukların yumurtalarını satıyoruz. Kümeste yumurtayı görünce şaşırdım. Sosis gibi bir yumurta. İlginç bir olay. Nasıl olmuş anlamadım. Kimse anlam veremedi. Bunu saklayacağım\" dedi.



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