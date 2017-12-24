T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'da yoğun kar yağışı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde güneşli havanın ardından kar yağışı başladı

24 Aralık 2017 20:41

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde güneşli havanın ardından kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 15 santimetreyi bulurken, yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi. 
Yüksekova\'da güneşli havanın ardından aniden kar yağışı başladı. Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede Yüksekovalılar, yoğun kar nedeniyle yollarda yürümekte güçlük çekti. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA Hakkari DHAHAKKARİ YüksekovaYüksekYüksekovalılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24