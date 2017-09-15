Yüksekova'da 'MR' sevinci

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı tarafından Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki Devlet Hastanesi\'ne gönderilen manyetik rezonans (MR) görüntüleme cihazı, hizmet vermeye başladı. MR görüntüleme cihazında 3 günde 200 hastaya bakıldığı bildirildi.

Hakkari\'nin Yükeskova ilçesi Devlet Hastanesi ilk kez MR görüntülüme cihazına kavuştu.Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen MR cihazının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, yıllardır MR çekmek için Hakkari merkez ve Van iline gitmek zorunda kalan hastalar, bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu.

MR çekmek için Devlet Hastanesi\'ne gelen Yasemin Baran, kendilerini bu sıkıntıdan kurtaran Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Baran,\"Yüksekova Devlet Hastanesinde MR cihazı olmadığından hastalar Hakkari\'ye ya da Van\'a gitmek zorunda kalıyordu.Buradaki vatandaşlarımız bu konuda büyük sıkıntı yaşıyordu. Ancak bugün itibarıyla hastalar bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu. Hakkari merkez ve Van iline gitme çilesinden de kurtulmuş olduk. Çok mutluyuz. Bizlere bu imkanı sağlayan Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve bu konuda büyük girişimleri olan Hakkari Valisine teşekkür ediyoruz.\" dedi

Yüksekova Devlet Hastanesi yetkilileri ise yeni hizmete açılan MR görüntüleme cihazında 3 günde yaklaşık 200 hastaya bakıldığını bildirdi.



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