YSK'dan televizyonlara seçim yasağı cezası

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ‘’Yandaş Medya’’ olarak adlandırılan hükümete yakın bazı TV kanallarına, seçim yasaklarına uymadıkları ve AKP lehine yayın yaptıkları gerekçesiyle ceza yağdırdı.



Yüksek Seçim Kurulu, bazı TV kanallarına, seçim yasaklarına uymadıkları ve belli bir siyasi parti lehine yayın yaptıkları gerekçesiyle ceza yağdırdı. YSK’nın son bir haftalık inceleme sonuçları arasında RTÜK tarafından iktidarı eleştirdiği için cezalandırılması önerilen radyo ve TV kanallarının olmaması ise dikkat çekti.



RTÜK Show TV dahil, AKP’li bakanlar ve parti yöneticileri hakkında yayın yapan bazı TV kanallarına ceza istemişti. Ancak YSK bu istemleri ‘’Tarafsızlık ilkesinin zedelenmediği gerekçesiyle’’ reddetti. YSK aldığı bir karar ile de RTÜK’ü by-pass etti ve ceza için oylama yapmamasını benimseyerek, oylamayı kendisinin yapacağını bildirdi.





YSK’nın aldığı son karar uyarınca TV NET, Kanal Türk, Ses TV, Yeni Asır TV, Ülke TV ve TGRT Haber’e uyarı, özür dileme, program durdurma cezaları verdi. Cezalar RTÜK kanununun ‘’Siyasî partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek yönlü, taraf tutan yayın yapılmaması’’ ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle verildi.



YSK kararında, ayrıca Necmettin Erbakan’ın TV’si olarak bilinen TV 5’e de, Saadet Partisi lehinde yayın yaptığı gerekçesiyle bir uyarı, bir özür dileme, 6 kez de program durdurma cezası verdi. Ceza verilen kanallar arasında Ata TV, Bengütürk, İzmir SKY, Ulusal 1, Rumeli TV, Aksu TV’ye de aynı gerekçe ile cezalar verdi.