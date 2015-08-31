YSK'dan seçmene 1 Kasım kolaylığı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) adres değişikliğini bulunduğu yer nüfus müdürlüklerine 28 Ağustos’a kadar bildiremeyen ve bu süreyi kaçıran seçmenlerin 1 Kasım’daki seçimde istedikleri yerde kolaylıkla oy kullanabilmeleri ve seçmen listelerine yazılabilmeleri için genelge değiştirdi.

YSK’nın bugün aldığı karara göre, seçmenler 2-10 Eylül’deki askı süresi içinde bulundukları yer nüfus müdürlüklerine başvurup 1 Kasım’da oy kullanmak istedikleri yeri “birinci adres” olarak bildirecekler. Başkaca bir işleme gerek kalmadan seçmenlistelerine yazılabilecekler. Seçmenlerin ayrıca ilçe seçim kuruluna başvurmalarına da gerek kalmayacak. Nüfus müdürlükleri bu ikametgah değişikliklerini ilçe seçim kurullarına bildirecek.

Böylece, seçmenler de askı süresi içinde 1 Kasım’da oy kullanacakları adreslerindeki seçmen kütüklerine yazılmış ve durumlarını güncellemiş olacaklar. Yurtdışı seçmenler de 2-10 Eylül’deki askı süresi içinde pasaportları ile bulundukları yer nüfus müdürlüğüne başvurarak, 1 Kasım’da bulunacakları yurtdışı adresini beyan ederek, durumlarını güncelleyebilecekler. CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu YSK’nın aldığı yeni kararı şöyle anlattı:



“Örneğin eski genelgeye göre Ayvalık’ta yazlığı olan ancak Ankara’da ikamet eden bir seçmen Ankara’da oy kullanabilmek için 2-10 Eylül’deki askı süresi içinde Ankara’daki nüfus müdürlüğüne ya bizzat ya da vekaletname verdiği vekili eliyle başvurmak zorundaydı. Ama şimdi Ayvalık’ta bulunuyorsa, 1 Kasım’da Ankara’da oy kullanacaksa bulunduğu yer olan Ayvalık Nüfus Müdürlüğü’ne başvurup, Ankara’daki adresini ‘birinci adres’ olarak bildirecek. Ayvalık Nüfus Müdürlüğü, adres değişikliklerini önce Ankara’da ilgili nüfus müdürlüğüne o da ilçe seçim kuruluna iletecek. Seçmenler nerede bulunuyorlarsa orada yani bulundukları yer nüfus müdürlüğüne başvurup 1 Kasım’da oy kullanmak istedikleri yeri ‘birinci adres’ olarak beyan edip ikametgah değişikliği yaparak istedikleri yerde kolaylıkla oy kullanabilecekler.”