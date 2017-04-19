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BBC Türkçe

YSK referandumun iptal başvurularını reddetti

YSK, 16 Nisan referandumunun iptal edilmesi için yapılan başvuruları reddetti

19 Nisan 2017 21:02

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu için yapılan iptal başvurularını reddetti.

YSK'dan yapılan açıklamada, iptalle ilgili yapılan üç talebin de reddedildiğini bildirdi.

YSK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kuruluna sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler, bugün (19 Nisan 2017) saat 10.30'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde, her üç talebinde ayrı ayrı oylanması sonucunda 10 üyenin red, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir."

YSK'da dördü siyasi partilerin temsilcisi olmak üzere 15 üye bulunuyor. Siyasi parti temsilcilerinin oy hakkının olmaması nedeniyle kararlar 11 üyenin oyuyla alınıyor.

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