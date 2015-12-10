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Deutsche Welle

YPG’den siyasi oluşum

YPG ve Arap milislerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri siyasi oluşuma gitme kararı aldı. Merkezden bağımsızlık hedefleyen oluşum, Esad rejimiyle müzakerelerden yana.

10 Aralık 2015 16:30


Suriye'nin kuzeyinde YPG milisleriyle Suriyeli Arap gruplardan oluşan ve ekim ayında kurulan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) siyasileşiyor. Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Malikiye kentinde salı günü başlayan iki günlük konferansta milislerin siyasi kolu olarak Suriye Demokratik Konseyi adı altında bir yapı oluşturulması kararı alındı.

Suriye'nin geleceği ile ilgili görüşlerin de masaya yatırıldığı konferansın sonuç bildirgesinde, “Katılımcılar Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kolu olarak Suriye Demokratik Konseyi'nin kurulmasını kararlaştırmışlardır” açıklaması yapıldı.

IŞİD'e karşı silahlı mücadelede güçleri birleştirmek için ABD'nin desteğiyle ekim ayında kurulan SDG, Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile aralarında Ceyş el Suvar ve Ceyş el Sanadid'in de bulunduğu Arap gruplar ve Süryani birliklerinden oluşuyor.

Gözler Türkiye'de

Oluşumun ilanının, Suriye'nin geleceği ile ilgili Suudi Arabistan'da düzenlenen muhalif grupların toplantısına denk gelmesi dikkat çekti. IŞİD'e karşı savaşta kilit rol oynayan Kürt gruplar, rejime değil, sadece IŞİD'e karşı mücadele ettikleri gerekçesiyle toplantının dışında tutulmuştu. Türkiye'nin YPG'yi PKK ile bir tuttuğunu belirterek terörist ilan etmesi, Washington ile görüş ayrılıklarını su yüzüne çıkarmıştı.

“Esad çözümün de parçası”

El Malikiye'deki konferansın katılımcıları Fransız haber ajansı AFP'ye verdikleri demeçte Beşar Esad rejiminin ülkedeki savaştan kısmen sorumlu olduğunu, ancak aynı zamanda sorunun çözümünde de kilit rol oynadığı görüşünü dile getirdi.

Katılımcılardan Sihanuk Dibo, “Rejim sorunun bir parçasıysa, aynı zamanda çözümün de parçasıdır” diye konuştu.

Merkezden bağımsızlık talebi

Yeni oluşturulan 42 üyeli Konsey, Suriye siyasi sisteminde ademimerkeziyetçilik hedefine bağlı olduğunu da ilan etti. Ancak ne tür bir yapıdan bahsedildiği konusunda ayrıntı verilmedi.

Suriye'nin geleceğinin, ‘rejimle müzakere, geçiş sürecinin uygulanması, seçimlerin yapılması ve Kürt halkının haklarını tanıyan bir anayasadan' geçtiğini söyleyen Sihanuk Dibo, “Kürtler federal bir Suriye istiyor ancak bu konu demokratik bir anayasa oluşturulmadan çözüme kavuşturulamaz” diye konuştu.

Konsey üyelerinden İlham Ahmed de, savaşın sona erdirilmesi için oluşumun uluslararası ve bölgesel desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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