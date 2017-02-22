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Deutsche Welle

YPG Deyr ez-Zor’a girdi

YPG militanlarının çoğunluğunu oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin Deyr ez-Zor vilayetine girdiği bildirildi.

22 Şubat 2017 01:34

Çoğunluğunu Kürt YPG militanlarının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Fırat Nehri üzerindeki Deyr ez-Zor vilayetine girdiği bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt askeri kaynak, Kürt ve Arap güçlerden oluşan SDG'nin, ABD'nin destek verdiği IŞİD'e karşı taarruz kapsamında ilk kez vilayet sınırlarına girdiğini açıkladı. Kürt kaynak, SDG'nin askeri operasyonlarının vilayet sınırları içinde devam ettiğini belirterek, 15 köyün IŞİD'den geri alındığını kaydetti.

Büyük bölümü IŞİD'in elinde bulunan Deyr ez-Zor'a yönelik taarruz, kuzeyde IŞİD'in başkenti olarak bilinen Rakka'nın kuşatılması ve ele geçirilmesi hedefi doğrultusunda başlatılmıştı. Operasyon, aynı zamanda Rakka'dan IŞİD'e sevkiyat yolunun kesilmesini hedefliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters, JD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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