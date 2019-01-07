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Yozgat'ta eğitime kar engeli

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Kadışehri, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi

07 Ocak 2019 12:59

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT\'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Kadışehri, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi.
Yozgat Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada; yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Kadışehri, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

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