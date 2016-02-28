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Bilim / Teknoloji

Youtube’a ‘bulanıklaştırma’ özelliği

Kullanıcılar, site üzerinden yükledikleri videoların istenmeyen bölümlerini bulanıklaştırabilecek

28 Şubat 2016 18:06

Popüler video paylaşım sitesi Youtube’taki kullanıcılar yükledikleri videolarda istenmeyen görüntüleri artık site üzerinden bulanıklaştırabilecek.

Video paylaşım sitesi Youtube’da bu sefer video yayıncıların işini kolaylaştıracak bir yenilik ile geliyor. Bu yenilikte görüntüde istenmeyen yer bulanıklaştırılacak. Blurring Tool (Bulanıklaştıma Aracı) adlı özellik güncellenerek “Özel Bulanıklaştırma” seçeneği eklendi. Artık yayıncılar videoda kendi istedikleri alanları bulanıklaştırabilecek. Bu özelliğe "Görüntü İyileştirme > Bulanıklaştırma Efekti > Özel Bulanıklaştırma” seçenekleri takip edilerek ulaşılabilir.

 

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