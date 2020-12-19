Youssoufa Moukoko tarihe geçti

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, Union Berlin'e 2-1 mağlup olurken, sarı-siyahlıların tek golünü atan Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihinin en genç golcüsü oldu.

Alman devi Borussia Dortmund'un gelecek vaadeden 16 yaşındaki futbolcusu Youssoufa Moukoko, Union Berlin'e attığı golle Bundesliga tarihine geçti. Moukoko, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en genç futbolcu unvanının da yeni sahibi olmuştu.

Karşılaşmanın 60. dakikasında rakip ağları havalandırmayı başaran Moukoko, Almanya Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu. 20 Kasım 2004 tarihinde doğan Kamerun asıllı Alman futbolcu 16 yıl 28 günlük.

Wirtz'in rekoru 5 gün sürdü

Bundesliga'da bu rekor 5 gün önce Bayer Leverkusen'li Florian Wirtz tarafından kırılmıştı. 13 Aralık 2020 tarihinde oynanan Leverkusen'in 4-1 kazandığı Hoffenheim maçında takımının 3. golünü atan Wirtz, 17 yıl 1 ay 3 günlüktü.

Nuri Şahin rekoru 15 yıl elinde tuttu

Kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Nuri Şahin, bu alanda 15 yıl boyunca rekoru elinde bulundurdu. Nuri Şahin, Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 26 Kasım 2005 tarihinde oynanan ve 17 yıl 2 ay 21 günlükken çıktığı Nurnberg maçında attığı golle Bundesliga'nın en genç gol atan futbolcusu olmuştu.