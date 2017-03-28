Yorum: Uyanan muhalefete coplu müdahale

Rusya'daki muhalefet dört yıllık bir aradan sonra yeniden meydanlara döküldü. Moskova'daki gösteriye katılanların sayısı on binleri buluyordu. Tam kestirilememekle birlikte yeni bir anti Putin hareketi başlamış olabilir. Aleksey Navalni'nin sosyal medya kanalıyla muhalifleri çağırdığı Kremlin'i protesto gösterileri Rusya'nın bütün büyük kentlerinde yapıldı.

Navalni yolsuzlukla mücadele blog'unda Başbakan Dimitri Medvedev hakkında bir film yayınlamıştı. Bağımsız kişilerce çekilen filmde Medvedev'in yüzü kızarmadan cebini nasıl doldurduğu anlatılıyor. Lüks yatlar, villalar ve Toskana'da da bir üzüm bağı. Politikacılarının yolsuzluklarına alışık olan Ruslara bile ‘pes doğrusu' dedirten bir servet. Batının liberalliği yakıştırdığı Rusya Başbakanı Rusya'da emekli maaşlarının neden bu kadar düşük olduğu sorusuna verdiği, ‘Para yok, dayanın, keyfiniz daim olsun' yanıtıyla dillere düşmüştü.

Yolsuzluk yapan başbakan kalabiliyor

Aslında halkın sevmediği Medvedev'in makamından uzaklaştırılması gerekirdi. Ancak Vladimir Putin'in ona yol vereceği sanılmıyor. Aksi takdirde göstericilere boyun eğmiş olur ve kararı zaaf olarak algılanırdı. Putin güçlü devlet lideri imajına gölge düşürmek ister mi? Ama Pazar günü Moskova'da toplanan gençliğe yaptırdığı muamele Putin abidesinin yere sağlam basmadığını gösteriyor. Sözcüsü kanalıyla yaptığı açıklamada sadece, eylemlerin kışkırtma amacıyla düzenlendiğini söylemekle yetindi.

Bu yanıt, sorulara verilecek karşılık değil ve gelecek nesillere perspektif kazandırmaz. Rus gençliği Suriye'de savaş, Donbas'ta askeri müdahale ve Ukrayna ile anlaşmazlık istemiyor. Kendini Avrupalı hisseden gençler okumak, öğrenmek ve yurt dışına seyahat edebilmek istiyor.

Rusya'nın diğer kentlerinde gösteriye izin verilmiş olması insana ilginç geliyor. Sibirya, Ural ve Rusya'nın uzak doğusu aynı gün protesto gösterilerine sahne oldu. Moskova'nın aksine oralarda konuşmacılar mikrofon başına da geçebildi. Bütün konuşmalarda, zamlar, düşük gelirler, sembolik emekli maaşları ve kötü sağlık hizmetleri protesto edildi.

Putin imparatorluğunun krizde olduğunu hepsi biliyor

Putin dışarıda büyük devlet adamını oynuyor. İçerde ise durum kötüye gidiyor. Fakirlik artıyor, aylıklar ödenmiyor. Rusya sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi kriz de geçiriyor. Yolsuzluk geriletilemiyor. Bakanlar, valiler, milletvekilleri ve memurlar ceplerini doldurmakla meşguller. Halk bütün bunların farkında.

Moskova kent idaresi Navalni'ye dış semtlerden birindeki parkta, yani gözden ırak bir yerde miting yapmasını önerdi. Kremlin halktan, öncelikle de gençlerden çekiniyor olmalı. Gençlerin sorularına copla karşılık veriliyor. Bütün bunlar ebedi lider Putin'in önümüzdeki başkanlık dönemi açısından hiç de hayra alamet değil.

© Deutsche Welle Türkçe

Hermann Krause