Yorum: Skandal sona ermedi



Böyle noktalanması mukadderdi. Wolfgang Niersbach'ın istifa etmekten başka çaresi yoktu. Aksi takdirde onun yerine istifa etmesi gereken bir isim bulunamazdı. Skandalın iplerini elinde tutanlar çoktan çekilmişlerdi. 2006 Dünya Futbol Şampiyonası Organizasyon Komitesi Başkanı Franz Beckenbauer, başkanlıktan önce federasyonun muhasipliğini yapan Theo Zwanziger ve eski genel sekreter Horst Schmidt çoktan emekli olmuştu.

Diğerleri susuyor ya da köpürüyor

Niersbach bir amaç uğruna feda mı edilmişti? Bir bakıma öyle olmuştu. Gerçi Niersbach 2006 finallerinin medya sorumlusu olarak şimdi başkalarının duymak bile istemediği bazı oyunlardan haberdardı. Ama o dönemin baş aktörleri başkalarıydı. Beckenbauer susmayı tercih ediyor. Zwanziger köpürüyor. Hiçbiri çıkıp da, “Kendimizi kandırmayalım. Bu kirli oyunlara karışmasaydık 2006 finallerini dünyada Almanya'ya aldıramazdık!” deme cesaretini gösteremiyor.

Biraz yolsuzluğa hoşgörü

Yolsuzluk batağındaki FİFA'nın durumu belki onlara bir nebze de olsa anlayış gösterilmesine yardımcı olabilirdi. Futbolsever, Almanya Futbol Federasyonu'nun muhteşem festivali mümkün kılmak için elini kirletmiş olmasını af edebilirdi. Seçim beyannamesi doldururken hiç hile yapmadığını hangimiz söyleyebilir?

Ne söyleyeceğini bilemedi

Federasyon yetkililerin sütten çıkmış ak kaşık olmasını kimse beklemez. Ama kendini melek gibi tanıtan üç kâğıtçıların olmasını da kimse kaldıramaz. 64 yaşındaki Niersbach krizi yönetmede tam bir başarısızlığa uğradı. Üç hafta önceki basın konferansında kafayı bulmuş ip cambazı gibi sağa sola yalpalaması iflas beyanından farklı değildi. Bu konferans sonunun başlangıcı oldu. Çünkü federasyonu ağır ithamlardan koruyabileceğine artık kimse inanmıyordu. Maliye federasyonun kapısına dayandığında Niersbach'ı kimsenin kurtaramayacağı kesinleşmişti.

Sorumluluk federasyonun

Almanya Futbol Federasyonu'nun durumu FİFA'nınkinden farklı değil. Federasyon başsız kaldı ama önemli sorular yanıtlanmadığı sürece skandalın kapanacağı sanılmasın. Niersbach istifa etmekle sorumluluktan kendini kurtarmış oldu. Federasyon ise halâ okların hedefinde.