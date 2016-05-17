T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

YORUM: Sağcı güruh ve camiler

DW'den Naomi Conrad yorumunda Erfurt'taki cami inşaat projesini ele alıyor. Conrad, cami inşa edilmesine karşı çıkan AfD'yi eleştiriyor.

17 Mayıs 2016 20:13


Sorun nerede esasında? Erfurt'ta bir dini cemaat, kentin sanayi bölgesinin olduğu yerde, yani kent dışında bir yerde cami yapılmasını talep ediyor. Yerel medya organlarına göre, caminin olası komşuları Erfurt İtfaiyesi, Teknik Yardım Birimi ve Alman Ağır Araçları Gözlemleme Derneği Dekra olacak. Yani, bu camide ibadet etmek isteyen 70 kişi ne yollarda trafik sıkışıklığına neden olacak, ne park yerlerini işgal edecek, ne de karşıdaki tarlalardan çiçek koparacak.

Buna rağmen AfD'nin Thüringen eyaletindeki Meclis Grup Başkanı Björn Höcke, cami inşa projesinin ardında 'uzun dönemli bir toprak ele geçirme' planının yattığını öne sürerek, bir önlem paketi açıkladı. Çarşamba günü "Bizim ülkemiz, bizim kültürümüz ve bizim kararımız" adlı Pegida'nın da yer alacağı bir konserle bu paketin açılışı yapılacak.

Yani yabancı fobisi olanlar omuz omuza: Zira cami, herhangi bir kilise veya bir Scientology tarikatı yeri değil. Hayır, oldukça küçük, minareli, ancak iki Müslüman ailenin evi büyüklüğünde bir yapı.

Proje uygulamaya konulursa, cami Thüringen'de inşa edilecek ilk cami olacak; toprak ele geçirme biraz daha farklı görünürdü herhalde. Buna rağmen Pegida, AfD ve diğerleri Doğu Almanya'daki Müslümanların şimdiye kadar olduğu gibi evlerinde veya eski büro odalarında dua etmesini istiyor. Ancak Müslüman cemaati ise buraların sürekli dolu olmasından yakınıyor.

Müslümanlar ve ibadet yerleri Almanya'ya aittir

Öyle olmasaydı bile ne olurdu ki? Neden Müslümanlar kendilerini gizlemek, inançları için utanç duymak veya özür dilemek zorunda olsun? Sanki bu ülkede misafirlermiş, vatandaş veya komşu değillermiş gibi...

İnsanların ırkçı olması, İslam ve Müslümanlar hakkında klişeleri yaymaları yasaklanamaz. Ama neyse ki onları dinlemek zorunda değiliz ve iyi ki politikacılar da bunu yapmıyor. İslam, Müslümanlar ve onların ibadet yerleri Almanya'ya aittir. AfD ve diğerlerinin buna engel olmasına izin vermemeliyiz. Yoksa bu ülke biraz daha az yaşanılası olur ve bu gerçekten de bir sorun oluşturur.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Naomi ConradErfurtAfDTeknik Yardım BirimiAlman Ağır Araçları Gözlemleme Derneği DekraAfD ThüringenMeclis Grup Başkanı Björn HöckePegidaZiraScientologyMüslümanThüringenPegida AfDDoğu Almanya Müslümanların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24