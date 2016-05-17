YORUM: Sağcı güruh ve camiler



Sorun nerede esasında? Erfurt'ta bir dini cemaat, kentin sanayi bölgesinin olduğu yerde, yani kent dışında bir yerde cami yapılmasını talep ediyor. Yerel medya organlarına göre, caminin olası komşuları Erfurt İtfaiyesi, Teknik Yardım Birimi ve Alman Ağır Araçları Gözlemleme Derneği Dekra olacak. Yani, bu camide ibadet etmek isteyen 70 kişi ne yollarda trafik sıkışıklığına neden olacak, ne park yerlerini işgal edecek, ne de karşıdaki tarlalardan çiçek koparacak.

Buna rağmen AfD'nin Thüringen eyaletindeki Meclis Grup Başkanı Björn Höcke, cami inşa projesinin ardında 'uzun dönemli bir toprak ele geçirme' planının yattığını öne sürerek, bir önlem paketi açıkladı. Çarşamba günü "Bizim ülkemiz, bizim kültürümüz ve bizim kararımız" adlı Pegida'nın da yer alacağı bir konserle bu paketin açılışı yapılacak.

Yani yabancı fobisi olanlar omuz omuza: Zira cami, herhangi bir kilise veya bir Scientology tarikatı yeri değil. Hayır, oldukça küçük, minareli, ancak iki Müslüman ailenin evi büyüklüğünde bir yapı.

Proje uygulamaya konulursa, cami Thüringen'de inşa edilecek ilk cami olacak; toprak ele geçirme biraz daha farklı görünürdü herhalde. Buna rağmen Pegida, AfD ve diğerleri Doğu Almanya'daki Müslümanların şimdiye kadar olduğu gibi evlerinde veya eski büro odalarında dua etmesini istiyor. Ancak Müslüman cemaati ise buraların sürekli dolu olmasından yakınıyor.

Müslümanlar ve ibadet yerleri Almanya'ya aittir

Öyle olmasaydı bile ne olurdu ki? Neden Müslümanlar kendilerini gizlemek, inançları için utanç duymak veya özür dilemek zorunda olsun? Sanki bu ülkede misafirlermiş, vatandaş veya komşu değillermiş gibi...

İnsanların ırkçı olması, İslam ve Müslümanlar hakkında klişeleri yaymaları yasaklanamaz. Ama neyse ki onları dinlemek zorunda değiliz ve iyi ki politikacılar da bunu yapmıyor. İslam, Müslümanlar ve onların ibadet yerleri Almanya'ya aittir. AfD ve diğerlerinin buna engel olmasına izin vermemeliyiz. Yoksa bu ülke biraz daha az yaşanılası olur ve bu gerçekten de bir sorun oluşturur.