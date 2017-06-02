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Dünya
Deutsche Welle

Yorum: Öyleyse yola Trumpsız devam

Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'nı terk ediyor. Her akıl sahibi kişi buna karşı. Dünya yoluna ABD’siz devam edecek. DW Editörü Jens Thurau, Almanya’ya önemli görev düştüğü görüşünde.

02 Haziran 2017 11:34

Beklenen oldu. ABD Başkanı'nın yakın çevresinde Paris'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'na bağlı kalınmasını tavsiye edenler de vardı, ama Donald Trump onları dinlemedi. ABD anlaşmadan çekildi. Ekonomi uzmanlarıyla çevrecilerin tavsiyelerine kulak asmadı. Trump bu kararla ne kadar yalnızlığa itildiğini ya fark etmedi ya da bu durumu umursamıyor. İtalya'daki G7 zirvesinde de iklimi koruma anlaşmasına karşı çıkan tek lider ABD Başkanı olmuştu.

ABD'nin blokajı yakınlaştırdı

Daha önceki yıllardan farklı olarak ABD'nin blokajı diğer ülkeleri daha fazla birbirlerine yaklaştırdı. Önceleri ABD oyunbozanlık edince Çin ve Hindistan da aynısını yapıyordu. Günümüzde ise her iki ülke de atmosferdeki ısınmanın önüne geçilmesini istiyor. ABD'nin anlaşmadan çekildiği hafta Çin ve Hindistan başbakanlarının Berlin'i ziyaret etmelerinin sembolik bir önemi de vardı. İklimi koruma anlaşmasının yükünü taşımak Avrupa gibi Çin ve Hindistan'a da düşüyor.

ABD dışındaki büyük ülkelerin Paris İklim Anlaşması'na bağlı kalmaları çevre açısından sevindirici bir haber. Ancak Beyaz Saray'ın vurdumduymazlığı iklimin korunmasını kolaylaştırmayacak. Bunun ilk nedeni, bilim insanlarının zararlı gaz emisyonunun azaltılması yolundaki adımların derhal atılması gerektiği şeklindeki uyarılarında aranmalı. İkinci neden de yenilenebilir enerjilerin yardımıyla dönüşümün, ABD dâhil olmak üzere birçok ülkede başlamış olması.

Ama yine de aşırı miktarda kömür ve petrol tüketiliyor. Zararsız enerji çağına geçilebilmesi için fosil yakıt hammaddesi kullanımının azaltılması gerekiyor. ABD ise "kirli enerjiden" vazgeçmeyecek. ABD'de de kafası çalışan hiçbir sanayici geleceğini kömür enerjisinde aramayacaktır. Ancak çevre dostu enerjilere geçiş hızı düşecektir.

İklimi koruma özerkliği gösterilmeli

Kendi göbeğini kendi kesip ABD'ye güvenmemek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Donald Trump ile yaptığı son buluşmada bu kanaate vardı. İklimin korunması, kendi kaderine sahip çıkılmasındaki ilk adım olabilir. Fransa ve İngiltere de bu konuda Almanya'ya katılıyor. Afrika ve Asya ülkeleriyle diyalog yoluyla güven ortamı yaratmak, iklimi koruma projeleri sunmak, teknoloji vermek, aynı zamanda da ABD'deki belediye, bölge yönetimleri ve eyaletlerle teması sürdürmek, çıkış yolu olabilir.

Donald Trump ile yeniden iklimin korunmasını görüşmenin ise faydası olmayacaktır. O işbirliğine yanaşmamakla kendi ülkesine zarar veriyor. Uluslararası alandaki iklimi koruma gayretleri ise devam edecektir.

Jens Thurau

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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