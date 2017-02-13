Yorum: O zaman Steinmeier de cesur olmalı

Seçilmiş cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in başlangıçta kullandığı kavramdan daha güçlü bir kavram var mı? Yeni cumhurbaşkanı konuşmasında kısa, öz ve son derece iddialı bir sözcüğü tekrar tekrar kullandı: 'Cesaret'. Steinmeier ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk konuşmasını "Haydi cesur olalım, işte o zaman gelecekten endişe duymamıza gerek kalmaz" diyerek sonlandırdı.

Steinmeier, 19 Mart'ta Joachim Gauck'un ardından Almanya'nın 12. cumhurbaşkanı olacak. Böylece Gauck'un "özgürlük" olan anahtar sözcüğü Steinmeier'in 'cesaret' szöcüğü takip edecek. Yani Steinmeier insanların cesaretlenmesini sağlamak istiyor. Bunun çerçevesiniyse konuşmasında kendisi bizzat çizdi. Steinmeier, ülkede insanlar arasında yaygınlaşmış olan güvensizlik ortamına ve demokrasi endişesine değindi ve "Dünya paramparça oluyor" dedi.

Eğer 61 yaşındaki cumhurbaşkanı insanları gerçekten cesaretlendirmek istiyorsa, bunun bir açık toplum teşviğiyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Hayır, Steinmeier'in de bu süreçte 'siyaset' ile kendilerini siyasetin dışında gören 'onlar' arasındaki uçurumun kapatılması konusunda bizzat katkıda bulunması gerekiyor. Bir cumhurbaşkanının, siyasetin artık ulaşamadığı kişilere ulaşmayı başarması mümkün. Ancak bir cesaretlendirici olarak Steinmeier'in seçtiği sözlerin daha az diplomatik ve kuru olmasına özen göstermesi, sözlerini aynen Almanya'nın baş diplomatı olduğu süre zarfında yaptığı gibi daha cesur biçimde seçmeye devam etmesi gerekiyor.

Eski papaz Gauck'un güçlü yanı, çoğunlukla kuvvetli sözcükler seçmesi ve bu sözcüklerin hatırda kalıyor olmasıydı, nitekim bu hala öyle. Bu Steinmeier için de bir ölçü niteliği taşıyor, eğer seçimin öncesinde söylediği üzere "demokraside akılcılığın kurtarılmasına" bir katkıda bulunmak istiyorsa. Steinmeier'in bu ölçüye ulaşabilmek adına, yaptığı büyük ve resmi konuşmalarda söz konusu niteliği daha kuvvetli bir biçimde entegre etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra kendisine cesaret dilemek mümkün ve bu aynı zamanda da gerekli.

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Christoph Strack