Yorum: NPD için daha ümit var



Alman Nasyonal Demokrat Partisi (NP) şanına layık bir partı. Geleceği anayasa mahkemesinin alacağı karara bağlı olan aşırı sağcı partinin yetkili temsilcisi Peter Richter hürriyetçi demokratik anayasal düzene bağlı olduklarının parti programında yer aldığını söylüyor. Aslında bu partiye ‘nasyonallık' ‘demokratlıktan' daha çok yakışıyor. ‘Nasyonal' her şeyden üstün olmak anlamına geliyor. ‘Demokrat' ise aslında kamuflaj malzemesi yerine geçiyor.

Kavramlarla cambaz gibi oynamayı NPD'den iyi beceren parti yoktur. Kapatma davasında NPD'yi savunacak olan avukat Peter Richter partinin yabancı kültürlere, etnik gruplara, yabancılara ve mültecilere takındığı tavrı ‘toplum ideolojisi' kavramıyla süslemeye çalışıyor. Richter bunun ‘ırkçı ideoloji' olmadığını savunuyor. Bu ince ve iğrenç farkı ancak o icat edebilirdi. NPD gerçek zihniyetini ilkel içgüdüleri okşadığında belli ediyor. Seçim afişlerinde Müslümanlara ‘uçan halıyla hayırlı yolculuklar' diliyor. Böyle bir karikatüre ancak mizah dergilerinde rastlanabilir. Ama NPD şaka yapmıyor.

‘NPD siyaseten önemlidir'

Aşırı sağcı Berlin'deki Yahudi Müzesi'nin önüne motosikletli eski parti başkanının resminin altına‘bas gaza' yazılı afiş asmıştı. Bu zevksizliğin paklı tahrik suçunu kıl payı farkla ıskaladığı ortadadır. Parti sloganlarından Yahudi düşmanlığı aktığı aşikârdır. Ama bakalım bu zihniyet partinin yasaklanma gerekçesi olabilir mi? Eyalet Temsilcileri Başkanı Stanislaw Tillich NPD'nin ‘siyasi bakımdan önemli' ve ‘tehlikeli' bir parti olduğunu söylüyor. Tillich bu riskli savı partinin kapatılması için anayasa mahkemesine başvuran tarafın temsilcisi sıfatıyla söylüyor.

Tilich'in başbakanı olduğu Saksonya eyaletindeki 2014 seçimlerinde NPD yeniden eyalet parlamentosuna girememişti. NPD'nin sadece Mecklenburg-Vorpommern eyalet parlamentosunda tek bir milletvekili oturuyor. Saksonya'nın yabancı düşmanlığına meyilli olmasının sorumluluğu hukuki bakımdan inandırıcı bir şekilde NPD'ye yüklenemez. Kapatma davasında, esas partinin anayasaya aykırı olup olmadığıdır. Yoksa Pegida hareketinin ya da sağ popülist Almanya'nın Alternatifi Partisi'nin NPD sempatizanlarını avlamaya çalışması değil.

Ajanlar yine başrolde

Anayasa mahkemesinin yetkili heyeti partinin kaba dünya görüşüne anlayış gösterdiği izlenimini uyandırmadı. Ama aynı zamanda kapatma davasını açan Eyalet Temsilcileri Meclisi'ne de kritik sorular sordu. Sorular, 2003 yılındaki kapatma talebinin ret edilmesine yol açan, NPD'ye devlet tarafından muhbir sızdırılmasını ilgilendiriyordu. Çünkü o davada mahkemeye sunulan delillerin büyük bölümü devlet hesabına ajanlık yapanlar tarafından hazırlanmıştı.

Şimdiki davada muhbirlerin rol oynamadığı tezi anayasa mahkemesine pek inandırıcı gelmemişti. Yoksa mahkeme heyeti, davanın kabul edilmesi için iddia metninin yeniden gözden geçirilmesini istemezdi. Kapatma davasının açılabilmiş olması davacı Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin umut kaynağı oldu. Ancak sevinmek için henüz erken. Anayasa mahkemesi NPD'ye muhbir sızdırmaktan vazgeçilmesinin Anayasayı Koruma Teşkilatı açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını öğrenmek istedi. Cevap ancak, Nasyonal Demokrat Parti'nin ‘bulanık görüntü' verdiği olabilirdi. Bu cevap kapatma davasının önemli bir unsurunu yansıtıyor. İlk oturum bu tatsız partinin gerçek yüzü hakkında fikir vermekten uzaktı. Anaya mahkemesinin nasıl bir karar açıklayacağı hakkında tahmin yürütmek şimdilik oldukça zor.