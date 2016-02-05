Yorum: Merkel'in sonu mu?



Almanya sınırlarının mültecilere açılmasına Başbakan Angela Merkel tek başına karar verdi. Halk şöyle dursun, ne Avrupa Birliği'nden karar çıkmıştı ne de Alman meclisinden onay alındı. Merkel tek başına sınırı açtı ve önce Almanya'dan ve bütün dünyadan alkış aldı. Lakin Merkel'in attığı adımın böylesine bir mülteci akınına yol açabileceği kimsenin aklına gelmemişti.

Merkel'in partili milletvekilleri arasında, genel seçimden sonra 2015 yazında meydana gelen gelişmelerle ilgili meclis soruşturması açılacağını söyleyenler var. Bu öneri, son anketlere öre oy barajını aşarak meclise gireceği tahmin edilen Almanya'nın Alternatifi ile Alman Hür Demokrat Partisi'nden gelmişti. Merkel'in kararının hukuken tartışmalı olduğunu herkes öğrendi. Kardeş Hristiyan Sosyal Birlik partisi daha da ileri giderek Anayasa Mahkemesi'ne başvurma tehdidinde bulundu.

Almanya Merkel'den uzaklaşıyor

Mülteci akınının frenlenememesinden rahatsız olan Almanların oranı yüzde 70'i buluyor. On yıldır ‘iltica kaygısı' hiç bu kadar artmamıştı. Çoğu mülteci kriziyle Merkel'i bir tuttuğundan, başbakanın popülaritesi azaldı. Çoğunluk Merkel'in hükümet etme tarzından memnun değil.

Bu durumun önemli bir de psikolojik boyutu var. Merkel on yıldır başbakan. Bu on yıl Almanya'ya yaradı. Hatta sosyologlar ‘Merkel kuşağından' söz etmeye başlamışlardı. Merkel'in anket sonuçları da hep mükemmel çıkıyordu.

Her şey yolunda gidiyordu. Almanya artık borçlanmıyordu. Vergi gelirleri rekor düzeydeydi. İşsizlik düşüktü. Durumu berbat etmenin ne anlamı olabilirdi? Çoğunun iddia ettiği gibi, sınıf birincisi başarısız olunca hayal kırıklığı daha fazla acı veriyor. Duygusal tepkinin artmasında bu etmen de rol oynuyor. Almanya Merkel'den uzaklaşıyor.

Avrupa endişesi

Avrupa da ayrı bir problem. Almanların çoğunluğu aslında Avrupacıdır. Ama onlar şimdi bin bir güçlüklü sağlanan birlikte çatlakların çıkmaya başladığını görüyorlar. Merkel'in mülteci politikası rüzgârı karşıdan alıyor. Merkel'in politikalarına güvenenler de artık ona inanmamaya başladılar. Kimi içine attığı hiddeti kamuoyu araştırmalarında dışa vuruyor. Öfkeli kitle popülistlere ve Pegida'cılara sığınıyor. Diğerleri ise radikal unsurların Avrupa'da söz sahibi olmasından endişe duyuyor.

Ollacak şey mi? Avrupa Merkel yüzünden krize sürükleniyor. Oysa son yıllarda Avrupa'nın ilerleme sağlamasında en çok onun payı olmuştu. Kimi bu durumu son derece trajik buluyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne inananlar da azalıyor.

Tahminde bulunmak zor

Bundan sonra ne olur? Merkel devam edecek mi? Yoksa istifa mı edecek, ya da ayrılmak zorunda bırakılacak? Şimdilik bunu kestirmek çok zor. Ancak Merkel'in finans ve Yunanistan krizlerindeki itibar kaybını yara almadan atlattığını da unutmamak gerekir. Aynı zamanda mülteci politikasıyla ilgili olarak alınan son kararların kamuoyunda olumlu karşılandığı da anlaşılıyor.

Bundan dolayı her şey yine değişebilir ve ibre yeniden Merkel'e dönebilir. Önemli olan, her gün binleri bulan mülteci girişinin ne zaman azalacağıdır.

Almanya'da büyük bir terör saldırısı vuku bulsa, çoğunun saldırıdan da Merkel'i sorumlu tutacağından emin olabilirsiniz.