Yorum: Merkel'e sarı kart



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iltica ve mülteci politikalarından memnun olmayanların oranı nisan ayından bu yana 7 puan artarak yüzde 65'e yükseldi. Kamuoyu araştırmalarına önem vermediğini söyleyen Merkel'in bu oran karşısında soğukkanlılığını koruyacağı şüphe götürür. Bu düşüşün nedeni temmuz ayında Almanya'nın sahne olduğu cinnet ve İslamcı terör saldırıları. Saldırılardan sonra Başbakan'ın icraatlarından memnun olanların oranı yüzde 59'dan yüzde 47'e düştü. Onu en çok eleştiren Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Horst Seehofer'in popülaritesi ise aniden arttı ve Almanya genelinde Başbakan Merkel'in beğenilme oranıyla arasındaki fark üç puana indi.

Endişeler ciddiye alınmalı

Gerçek şu ki, dokuz kişinin ölümüyle sonuçlanan Münih'teki silahlı saldırının terörle ilgisi yoktu. Würzburg ve Ansbach'ta kan döken İslamcı saldırganlar da Başbakan Merkel'in sınırları mültecilere açmasından çok daha önce Almanya'ya gelmişti. Bu gerçek halktaki güvensizliğin artmasını önleyemedi. Almanya'nın yeni saldırılara sahne olacağını tahmin edenlerin oranı yüzde 76'yı buluyor. Kamuoyunda Başbakan Merkel'in halkın endişelerini ciddiye almadığından şüphelenir oldu. Siyaset stilinde zaman kollayıp sonunu beklemeyi şiar edinmesinin de bunda payı var. Başbakan'ın saldırılardan günler sonra tatilini yarıda kesip Berlin'e dönmesinin nedeni, soğukkanlı olduğunu ve telaşa kapılmayacağını göstermekti. Ancak kamuoyu artık bu tutumu kaldıramıyor.

Pek sonun başlangıcına benzemiyor

İktidara gelişinden 11 yıl sonra Almanya Başbakanı'nın siyasi sonunun yaklaştığı söylenebilir mi? Anket sonuçları böyle bir şeye işaret etmiyor. Seçmen ayırım yapmayı biliyor. Yoksa Almanların yüzde 64'ü popülaritesi artan Horst Seehofer hakkında "lideri olduğu parti kendi çıkarlarına hükümetin başarısından daha fazla önem veriyor" demezdi. Görülüyor ki, oyun bozanlık seçmenin hoşuna gitmiyor.

Almanlar eleştirseler de kimsenin başbakanlığa Merkel'den daha layık olduğunu düşünmüyorlar. Siyasi tercihler Merkel'in puan kaybetmesine rağmen değişmiyor. Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı yüzde 34'te kaldı. Sağ popülist Almanya için Alternatif partisi terör korkusundan avantaj sağlayamadı ve oy oranı yüzde 12'lerde seyrediyor. Partinin seçmen kaybetmesinde lider kadrosundaki iktidar mücadelesinin de rolü oldu. Anketten şu sonuç çıkıyor: Sayın Merkel, size şimdilik sadece sarı kart gösteriyoruz. Başbakanlığa ise devam edebilirsiniz. Ancak görevinizi şartlı sürdüreceksiniz. Vatandaşın endişeleri olduğunu unutmayın.

Almanlar ve Erdoğan

Angela Merkel'in Türkiye ile varılan mülteci anlaşmasına dört elle sarılmaya devam etmesi ki, edeceği anlaşılıyor, ona daha fazla puan kaybettirebilir. Almanların ezici çoğunluğu Türkiye'deki darbeyi izleyen gelişmeleri tasdik etmiyor. Ankete katılanların yüzde 90'ı Türk demokrasisinin tehlikede olduğunu düşünüyor ve son çare olarak Merkel'den anlaşmayı feshetmesini bekliyor. Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanınmasına karşı olanların oranı da yüzde 70'i buluyor.

Almanlar başbakanlık için Angela Merkel'e alternatif bulunabileceğine inanmıyorlar. Ancak Merkel'in bunun bilinciyle rehavete kapılması da hata olur.