Yorum: Merkel üzerindeki baskı artıyor



Geçen yıl sökün eden mülteci akını Almanya'nın sevilen Başbakanı Angela Merkel'in prestijine gölge düşürdü. Almanya için Alternatif (AfD) taraftarları ve Merkel karşıtları tarafından sözlü ve yazılı olarak dile getiren başbakan aleyhindeki ifadeler son bir yılda ortaya çıktı. Angela Merkel'in ‘mültecilerin başbakanı' imajına bürünmesi kısmen takdirle, kısmen de hayretle karşılandı.

Son haftalarda kutuplaşmanın azaldığı kaydedildi. Batı Balkan rotasının kapatılmasıyla birlikte mülteci sayısının azalmaya başlaması iç siyasi gerginliği bir ölçüde giderdi. Mülteciler medyanın en önemli konusu olmaktan çıkınca Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in anketlerdeki puanı toparlanmaya başladı.

Merkel'in itibarı söz konusu

Partisi için tehlikeli olmasından çekindiği AfD içindeki iktidar mücadelesi de Merkel'e yaradı. Alternatif partinin yönetim kadrosu ekip çalışması yapmamak için partinin siyasi ölümünü bile göze alabileceğini gösterdi. AfD'nin seçmen kaybetmesi sürpriz olmadı.

Son günlerde Almanya'da vuku bulan saldırılar iç politikaya yeni bir boyut kazandırdı. Çünkü mülteci denince kamuoyunun aklına aynı zamanda Merkel de geliyor. Mülteciler kötü haberlere konu olmaya başlamasıyla birlikte, Merkel üzerindeki baskının da yeniden artması bekleniyor.

Würzburg, Münih, Reutlingen ve Ansbach'taki kanlı olaylardan mülteciler ya da İslamcı teröristler sorumlu olsa da, olmasa da birçok Alman fark görmeyecek ya da görmek istemeyecektir. Yabancıları, göçmenleri, mültecileri ve İran asıllı Almanları aynı kefeye koymak çoğunun işine geliyor. Saldırılar devam ettiği takdirde, kafalarda ‘kısa devre' olması önlenemez.

AfD'ye yaradı

Böyle düşünen seçmenlerin kafa yapısına en büyük desteği saldırıların ekmeğine yağ sürdüğü Almanya için Alternatif partisi veriyor. AfD'li politikacılar internet üzerinden yaydıkları mesajlarda kontrolsüz göçün tehlikelerine işaret ediyor ve bundan da sınırları açan Merkel'i sorumlu tutuyorlar.

Angela Merkel memleketi Uckermark'ta tatil yapıyor. Ama bir kulağı Berlin'de. Siyaseti bir an için unutup tatilini dinlenerek geçirmesi zaten mümkün değil. Almanya'daki şiddet olayları dışında Türkiye'deki darbe teşebbüsü ve darbeyi izleyen gelişmeler de bin bir güçlükle kararlaştırılan AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasını tehdit ediyor.

Merkel aday olacak mı?

Angela Merkel 13 ay kalan genel seçimlerde yeniden adaylığını koyup koymayacağını henüz açıklamadı. Vereceği karar önemli ölçüde, mülteci konusunun ne yönde gelişeceğine bağlı olacak. Paris ya da Brüksel'dekine benzer bir terör saldırısı Merkel'in bir dönem daha başbakanlık yapmasını tehlikeye sokar.

Bu yılın eylül ayında Merkel'in yetiştiği Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak olan eyalet meclisi seçimleri AfD'nin genel seçimlerdeki şansıyla ilgili önemli bir prova yerine geçecek. Merkel'in partisiyle arasında büyük oy farkı olmasına rağmen AfD'nin bu eyalette çoğunluğu kazanması mümkün. Cinnet eylemleri ve terör saldırıları devam ederse, fark kısa zamanda eriyebilir. Bunun farkında olan AfD Genel Başkanı Frauke Petry de partideki bölünmüşlük havasını dağıtmak ve iktidar mücadelesine en kısa zamanda çözüm bulmak için kolları sıvadı.