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Deutsche Welle

Yorum: İyi Suriyeli, kötü Suriyeli?

Leipzig’te polis, saldırı planladığı iddia edilen Suriyeli terör zanlısını tutukladı. Şüphelinin yakalanmasıysa birkaç cesur Suriyelinin yardımıyla mümkün oldu. Nina Werkhäuser yorumluyor.

11 Ekim 2016 15:06

Firari memleketlilerini Leipzig'te yakalayıp polise teslim eden Suriyelilere düzülen methiye sadece sosyal medyayla sınırlı kalmış değil. Aksine takdir en üst düzeyden gelmiş bulunuyor: Şu sırada Afrika ziyaretini gerçekleştirmekte olan Almanya Başbakanı Angela Merkel bu Suriyelilere işbirlikleri için teşekkürlerini iletti. Muhtemelen bu cesur Suriyelilerin müdahalesi olmadan, Almanya'ya mülteci olarak gelen terör şüphelisi Jaber Albakr bu kadar hızlı yakalanamazdı.

Şu anda elimizde bulunan verilere göre durum büyük tehlike arz etmekteydi: Albakr terör örgütü IŞİD ile iletişim hâlinde bulunuyordu ve elinde büyük bir felâket yaratmasını mümkün kılabilecek nitelikte güçlü bir patlayıcı madde olan TATP bulunmaktaydı. TATP, Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarında da önemli bir rol oynamıştı. Üretimi oldukça zor olduğu bilinen patlayıcı madde, polis cumartesi günü Albakr'ı Chemnitz'te kaldığı evi belirlediğinde çoktan hazırlanmış hâldeydi. Polis, patlayıcıyı özel bir çukur kazarak kontrol altında patlattı.

Her iki taraf için de ‘silah': Kutuplaşmaya devam

Bu süreci polisin Almanya'nın Saksonya eyaletinin genelinde kaçak Albakr'ı aradığı hareketli bir haftasonu takip etti: Ta ki kaçağın, evlerinde saklanmak istediği memleketlisi bir grup Suriyeli polisi arayıp onları durumdan haberdar edene kadar. Bu insanlar kesinlikle doğru olanı yaptılar ve kendilerine gösterilen takdiri tamamıyla hak ediyorlar. Aslında kişisel bir risk de aldılar: İntikam için saldırıya uğrayabileceklerinin mümkün olduğunu düşünen polis, güvenlik gerekçesiyle bu kişilerin kimliklerini gizli tutuyor.

Gelgelelim bir grup Suriyelinin yaptığı bu cesur iş, mültecilere sebepsiz nefret kusan kimselerin tutumlarında bir değişikliğe imza atmış değil. İnternette yaşanagelen "Mülteciler için – Mültecilere karşı Kıyımı” hiçbir değişim yaşanmaksızın aynen devam etmekte. Her iki taraf da bu olayı deyim yerindeyse silah olarak kullanıyor: Tarafların biri, bu ‘iyi Suriyeliler'e Federal Liyakat Nişanı verilmesini isterken, diğer tarafı oluşturan provokatörler tüm bu tutuklama sürecinin ülkedeki gergin atmosferi mültecilerin lehine çevirmeye çalışan Başbakan Merkel tarafından tertip edildiği şeklinde absürd bir iddiada bulunmakta.

Terör tehlikesi altında

Diğer yandan Almanya'da yeni bir terör saldırısı gerçekleşebileceği tehlikesi hâlen sürmekte. IŞİD'le sözde iletişim hâlinde olan ya da saldırı planlayan mültecilerin tutuklanması olgusu tartışılmaya devam ediyor. Bu tehlike, Albakr vakasıyla yeniden su yüzüne çıktı. Güvenlik yetkilileri tehlike arz eden pek çok kişinin kimliğinin bilincinde olsa da, tamamının değil. Bu en son tutuklamayla ağır bir terör saldırısının muhtemelen engellenmiş olmasıysa bir başarı. Ancak tehlike sürüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Nina Werkhäuser

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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