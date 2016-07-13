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Deutsche Welle

Yorum: Erdoğan'a açık mesaj

Almanya Meclis Başkanı Norbert Lammert, Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilebileceğini belirterek şantaja boyun eğmeyeceklerini vurguladı. DW Editörü Sabine Kinkartz, İncirlik krizini değerlendirdi.

13 Temmuz 2016 14:56


İncirlik hava üssündeki Alman silahlı kuvvetler mensuplarını kim ziyaret edebilir, kim edemez? Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından sorunun yanıtı basit. IŞİD ile uluslararası mücadelede önemli rol oynayan İncirlik, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ve Türkiye sınırları içerisinde yer almakta. Erdoğan bundan mülki hak çıkarıp, üsse kimin girip giremeyeceğine karar verme hakkını kendinde görüyor.

Üç haftadır Alman parlamenterlerin üsse girmesine izin verilmiyor. Alman meclisinin 1915 olaylarını ‘soykırım' olarak nitelendirmesinin hemen ertesine gelmesi tesadüf olmayan kasıtlı bir provokasyondan söz ediyoruz. Yasak çocukça bir misilleme mi, yoksa Erdoğan gerçekten ziyaret yasağı koymakla Alman meclisine Ermeni kararını geri aldırabileceğini mi sanıyor?

Alman ordusu meclisin emrindedir

Her halükarda siyaseten iyi düşünülmemiş bir tepki. Çünkü başka hiçbir ülkede meclisin askeri konularda karar alma yetkisi Almanya'daki kadar geniş değil.

Alman silahlı kuvvetlerine ‘parlamento ordusu' da denir. Ordunun bütün yurtdışı görevlerinin mecliste onaylanması şarttır. Bu milletvekilleri tarafından yeterince dile getirildi. Son olarak Meclis Başkanı Lammert de Alman birliğinin İncirlik'ten çekilmesinin düşünülebileceğini söylediyse, bu sadece şimdiye kadar yapılan açıklamaların güçlü bir özeti değil ve çekilmenin ciddiye alınması gereken bir opsiyon olduğunu gösteriyor.

Norbert Lammert açık konuşur. Türkiye ile ortaya çıkan anlaşmazlıkta kesin görüş belirtmiş olmaktadır. Erdoğan ile ziyaret yasağının kaldırılmasını görüştükten sonra henüz atacağı adıma karar vermemiş olan Başbakan Angela Merkel'in aksine Lammert rengini belli etti. Angela Merkel'in muğlaklaştığı yerde Norbert Lammert açık konuşmakta ve sözleri ‘Alman ordusunun istenmediği yerde uzun süre kalamayacağı' anlamına gelmekte.

İncirlik Ermenilerindi

Ancak Merkel gibi Lammert de Alman ordusunun IŞİD ile mücadeleye destek vermesinin sadece Türkiye ile Almanya'yı ilgilendiren bir konu olmadığının da bilincinde. Irak ve Suriye üzerindeki keşif uçuşlarına katılan 250 mevcutlu birlik ihtiyaç duyulmasına rağmen hemen görev yerinden ayrılabilir mi? Erdoğan bu vicdani ve siyasi ikilemi acımasızca kullanıyor. Bu da verilmesi gereken kararın tadını iyice kaçırıyor.

Asıl kritik çekişme Alman meclisinin yaz tatilinden döneceği eylül ayının ikinci yarısında başlayacak. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin savunma sözcüleri toplu halde İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret edecekler. Anlaşmazlığın o tarihe kadar çözüme kavuşturulması hayırlı olur.

Kısa not: İncirlik hava üssünün bulunduğu topraklar Ermenilere aitti ve 1915 olayları sırasında istimlâk edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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