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Deutsche Welle

Yorum: Batı'nın ayıbı

İngo Mannteufel yorumunda, bir Rus yolcu uçağının Sina yarımadasında düşürülmesinin Rusya ile Batı arasındaki iletişim sorununu gözler önüne serdiği tezini savunuyor.

18 Kasım 2015 15:24


Moskova yönetimi, 31 Ekim'de bir Rus yolcu uçağının Sina yarımadası üzerinde bombayla düşürüldüğünü resmen doğrulamış bulunuyor. Airbus A321 tipi yolcu uçağının enkazında ve valizlerde patlayıcı madde izine rastlandığı bizzat istihbarat şefi Aleksander Bortnikov tarafından açıklandı.

Objektif aydınlatma mı, alet etme mi?

Aslında güvenlik makamlarının aceleci davranıp yanlış ithamlarda bulunmamak için incelemelere zaman ayırması normal sayılır. Rusya'ya ve Ruslara kıyasla Batı'da ise hiçbir şey artık normal değil.

Batılı istihbarat servisleri uçağın düşmesinden birkaç gün sonra sabotaj izine rastlandığını açıkladıklarında ve Moskova bu tespitlere tepkisiz kaldığında Batılı ülkeler durumu vakitsiz ve tek taraflı yorumlamıştı. Onlara göre Moskova saldırı ihtimali işine gelmediği için susuyordu. Aynı zamanda sabotaj ihtimalinin doğru çıkmasının Rus kamuoyunun Suriye operasyonuna verdiği desteği çekmesine yol açacağı da düşünülmekteydi. Bu açıdan Rus makamlarının bombalı saldırıyı doğrulaması Kremlin'in geç de olsa hatasını düzeltmesi olarak değerlendirildi. Bu açıklamanın Paris'teki katliamdan üç gün sonra yapılması da bu senaryoya uymaktaydı.

Suriye politikasına verilen destek değişmez

Bu saldırıyı da IŞİD üstlendiğinden, sabotaj tezini Paris saldırılarından üç gün sonra doğrulamak iletişim açısından da Kremlin'in işine gelmeliydi.

Ancak Batı'nın, uçağın bombayla düşürülmesinin Kremlin'in Suriye politikasına Rusya'da verilen desteği azaltacağı şeklindeki tezi kuşku götürür. Aksine Rus turistlere yapılan terör saldırısı, tıpkı Fransa'da olduğu gibi, milli hislerin kabardığı Rusya'da Suriye operasyonuna verilen desteği daha da arttıracaktır. Kremlin'in saldırı tezinden çekindiğini sanmak, Rusya'yı anlamamaktır.

Rusya ile Batı arasındaki ilişkiyi zorlayan diğer unsura gelince: Avrupa'nın yolcu uçağına bombalı saldırı yapıldığı tezini yaymakta acele ettiği ancak Paris'tekinin aksine Ruslarla dayanışma mesajı vermediği Rusya'nın gözünden kaçmadı.

Ölenler turistti

Rusya'nın Suriye politikasını doğru bulmayabilir, hatalı ve sorumsuz sayabilirsiniz. Hele Kırım'ı devletler hukukuna aykırı olarak ilhak etmesi ve Doğu Ukrayna'da saldırganca bir politika izlemesi karşısında. Ama İslamcı teröristlerin kurbanı olan Rus turistlere kayıtsız şartsız merhamet göstermemiz gerekir.

Uçaktaki 224 Rus ve Ukraynalı, Fransız demokrasisine karşılık Rusya'daki otoriter gelişmenin devam etmesi nedeniyle de, devlet yönetiminin Suriye politikasından sorumlu tutulamaz. Nasıl Paris sokaklarında, konser salonlarında ve stadyumlardaki Fransızlardan Paris'in dış politikası yüzünden hesap sorulamaz ise. Batı ölen Ruslarla dayanışma gösterseydi, çifte standartçılıkla itham edilmezdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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