Yorum: Avrupa önünü göremiyor



Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Sigmar Gabriel, mülteci politikasının değişmesi yolundaki taleplerin yerine geldiğini söylüyor. Uygulamanın değişmesini ve mülteci sayısının sınırlandırılmasını isteyenler kadar sınırların açık kalmasından yana olanlar da, yeni mülteci politikasının farkında olmadıklarını söylüyorlar.

Başbakan Angela Merkel geri adım mı attı? Siyasi sorumluluk, arzulanan ile gerçekleşebilecek dengenin korunmasını gerektirir. Politikaya yön vermek, mutlaka manevrayla rota değiştirmek değildir. İyi dümenci dalgalı denizi yolcuya hissettirmez. Aniden dümen kırarsa, yemek salonundaki masaların devrilebileceğini bilir. Siyasetteki ani manevralar da bir çuval inciri berbat edebilir.

Sığ sularda ve akıntıya karşı gemiyi yürütebilmek

Almanya Başbakanı, mülteci politikasında önlerini kestirmekte zorlandıklarını ve şartlara göre kısa vadeli kararlar alabildiklerini teslim etmişti. Angela Merkel'in öncelikleri, Almanya'ya daha fazla mülteci gelmesinin önlenmesi, mülteci sayısına üst sınır konmaması, krize Avrupa çapında ve Şengen bölgesine halel getirmeyecek bir çözüm bulunması ve kriz bölgelerinden kaçış nedenleriyle mücadele edilmesi. Bunların ne kadarının başarılabileceği tartışma götürür. Yunanistan ve Batı Balkanlar'daki son gelişmeler, siyaset gemisine sığ sularda ve ani akıntılara karşı yön vermenin ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi.

Merkel usulü politika akılcı pragmatizm ve sabırla sonuçları beklemek kadar ani değişiklikleri de içerir. Mecburi askeri hizmeti kaldırma ve nükleer reaktörleri kapatma kararlarında olduğu gibi. 2015 yılının eylül ayında sınırın mültecilere açılması ise ani bir karar değişikliği değildi. Ondan önce de yüz binlerce mülteci kontrol edilmeden Almanya'ya girebilmişti. Merkel, Avrupalı ortaklarına danışmadan sınırların açılmasının insani nedenlere dayandığını söylüyor. Böyle düşünen bir politikacı, Yunanistan'ı Makedonya'dan ayıran sınır bölgesindeki manzara karşısında kim bilir ne kadar üzülüyordur.

Rota sonbahardan beri sürekli değişiyor

Sonuçları kestirilebilir kararlar alma prensibi 2015 eylülünden bu yana mülteci politikasında defalarca değişikliğe yol açtı. Merkel'in Avrupa'da ne kadar yalnızlaştığı da geride bıraktığımız aylarda kendini gösterdi. Bu bakımdan en erken pazartesi günkü Avrupa Birliği zirvesine kadar İdomeni ve Atina'daki insan manzaralarına hep birlikte katlanılacak.

Zirveden sonra sessizce yön değiştirilmesi mümkün. Nasıl aylardır belli bir yol izleniyor ve düzeltmeler yapılıyorsa, bu da pragmacılık sayılmalıdır. Ancak Merkel mülteci politikasındaki ilkelerini terk etmiş değil. Avusturya otobanındaki terk edilmiş kamyonda feci şekilde can veren mültecilerin cesetlerine rastlanması ile İdomeni'deki manzaralar arasında geçen altı ay Almanya'nın Avrupa'ya bakış açısını da değiştirdi. Merkel riske girmeden sonuçları kestirilebilir kararlarla ilerlemeye devam ediyor. Ama mülteci politikasındaki ilkelerinden de taviz vermiyor.