Yorum: Almanya'nın acil ihtiyacı

Bütün dünya Almanların kafa yapısını, nasıl düşünüp davrandıklarını öğrenmiş oldu. Dünyaca

tanınmış bir kamuoyu araştırma şirketi 500 anketten oluşan bir katalog hazırlamış. Sonuçlardan

bazılarına tebessüm etmemek elde değil. Alman kediyi köpekten daha fazla seviyor. Şarabı biraya

tercih ediyor. Panayır yerine dört duvar arasında kutlama yapmak hoşuna gidiyor.

Saydıklarımız ve daha fazlası Almanlar hakkındaki klişelerin hiç de gerçeğe uymadığını gösteriyor.

Şu anket sorusuna verilen yanıtlar, oldukça kafa karıştırır cinsten: “Mevcut siyasi düzen gelmiş

geçmiş sistemlerin en iyisidir. Katılıyor musunuz?” Sadece üç eyalette ankete katılanların yarıdan

fazlası bu soruya ‘kayıtsız şartsız, evet' yanıtını vermiş. Almanya'nın doğusundaki üç eyalette ise bu

oran üçte bire düşüyor. Almanya nüfusunun yarısını barındıran Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera ve

Baden Württemberg eyaletlerinde de mevcut siyasi sistemi onaylayanların oranı yüzde 40'ın biraz

üserinde.

Çoğu temel değerleri özümseyemedi

Anketin zayıf noktası, memnun olmadığı anlaşılanların hangi sistemi tercih ettiklerinin kendilerine

sorulmamış olması. Kaiser mi, Führer mi, yoksa Devlet Konseyi Başkanı ve Genel Sekreter yoldaş

mı? diye sorulabilirdi. Anket, Almanların önemli bir bölümünün devletten uzaklaştığını, dolayısıyla da

devletin değerlerini ya hiç, ya da kısmen paylaştığını göstermesi bakımdan ise önemli ipuçları

veriyor.

Şu günlerde, aşırı sağcıların beldelerine gelen mültecilere taş, şişe ve havai fişekle saldırdığı

ve

normal belde sakininin, onayladığı için kenarda durup bu eylemleri seyrettiği Saksonya

Heidenau'da buna tanık olduk. Savaş cehenneminden kaçan ve aralarında çocukların da

bulunduğu savunmasız insanlara böyle davranıldı.

Şiddeti onaylayanların Almanya'nın temel değerleri ile kavgalı oldukları ortaya çıkıyor. Alman

Anayasası'nın ‘İnsan onuru dokunulmazdır' diyen birinci maddesini özümseyemedikleri anlaşılıyor.

Anayasa, Alman'ın değil insanın onurundan söz ediyor. Mülteciyi taş atarak karşılayanlarla onları

seyredenlere kalsa herhalde birinci maddedeki ‘insanı' siler, yerine ‘Alman' yazarlardı. Ayrıca

yedinci maddede de, ‘Almanların her türlü birlikte yaşamaya dokunulamaz insan haklarını temel

aldığı' yazılıdır. Basit ve anlaşılır tarzda formüle edilmiş olan bu maddeleri tekrar tekrar okumakta

fayda vardır.

Sadece Heidenau'da değil ama Almanya'nın başka yerlerinde de mülteciler için

hazırlanan

barınaklar kundaklanıyor. Almanya Başbakanı'nın, hafta sonundan bu yana aşırı sağın şiddet ve

nefretiyle eşanlamlı hale gelen Heidenau'da boy göstermesi iyi olmuştur. Onun da bu çirkin olayın

cereyan ettiği yere giderek bütün göstericileri layık oldukları şekilde vasıflandıran Başbakan Vekili

gibi konuşması beklenir. ‘Güruha' bu şekilde seslenmek duygusal bakımdan anlaşılır bir davranış

olsa da maksada uygun düşmeyebilir. Çünkü aşağılayan, muhatabını tecrit etmiş ve dışlamış olur.

Oysa Almanya'yı zor görevler bekliyor. Üstesinden gelinebilmesi için halkın, en azından şimdiye

kadar hiçbir şeye karışmayanların kazanılması gerekir.

Başbakanın halkı kazanması gerekir

Dolayısıyla Başbakan Angela Merkel'den mültecilerle, onlara yardım eden resmi ve gönüllü

görevlilerle konuşması ve empati göstermesi beklenir. Ama aynı zamanda büyük çoğunluğu

endişe içinde olan Heidenaulularla da.

Başbakanın ziyareti başarılı olursa belki kayıtsız kalanların düşünce tarzı da, tirajı milyonları

bulan

Bild gazetesinin üslubu gibi değişir. Bild, ‘mülteci dalgası'

ya da ‘iltica seli' gibi kavramları

kullanmamaya dikkat etmeye başladı. Onun yerine, ‘mültecilere yardım edelim'

ya da ‘nasıl

yardımcı olabilirsin?' gibi manşetleri tercih ediyor. İşte Almanya'nın böyle bir ruha ihtiyacı var.

