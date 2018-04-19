Yorum: Almanya kararını vermeli

Neredeyse her gün internette Almanya'da yaşanan Yahudi karşıtı saldırılara dair videolar yayınlanıyor, bu artık ne yazık ki olağan bir hale dönüşmüş durumda. Bu videolarda ya İsrail bayrakları yakılıyor ya da herhangi biri, sırf Yahudi olduğu için bir restoran sahibini gaz odalarından bahsederek azarlıyor.

Ve biz de her defasında bu videoları izleyip, kızıyoruz. Siyasetçiler Almanya'da yaşayan Yahudilerin güvenliğini koruyacaklarına dair sözler veriyor. Almanya'nın geçmişinden kaynaklanan sorumluluklarından bahsedip konuyla ilgilenen yetkililere birini daha ekleyip, eğitim alanında yeni girişimler başlatacaklarını söylüyorlar. Siyasetçiler Almanya gibi bir ülkedeki çeşitli zorluklardan bahsetmekle yetinip, buranın bir göç ülkesi olduğunu çok geç de olsa kabul ediyorlar.

Nefretin korkusuzca normalleşmesi

İnternette dolaşmaya başlayan en son video, siyasetçilerin tüm bu vaatlerinin videoda gördüğümüz genç adamın Yahudilere karşı böylesine korkusuzca ve normalmiş gibi nefret gösterisinde bulunmasını engellemeye yetmiyor. Berlin'in en işlek caddelerinden birinde, güpegündüz genç bir Arap, tekke takarak kendini Yahudi gibi gösteren bir başka kişiye saldırıyor.

Yahudi sandığı kişiye saldırmak için kemerini çıkardığında yüzünde beliren ifade tüyler ürpertici. Saldırgan yüzünü saklama gereği dahi duymuyor. Tam aksine mağdurun kendisini videoya çektiğini söylemesine rağmen saldırmaya devam ediyor. Videoya çekilerek bu suçun belgelenmesi, hatta polisin büyük ihtimalle kendisini bulacağı da umrunda değil gibi.

Peki, Almanya nasıl bu duruma geldi? Bu video Alman toplumunun ortak yaşamımızın temel ilkeleri hakkında yeni cevaplar bulması gerektiğinin sarsıcı bir kanıtı aslında. Demek ki yürürlükte olan cezalar bu suçluları korkutmaya yetmiyor.

Belki de okul sınıflarına bakmak bu durumu anlamamıza yardımcı olabilir. Son yıllarda öğretmenler okullarda öğrencilerin birbirine “Yahudi” diyerek hakaret ettiklerini anlatıp duruyor. Alman rapçilerinin metinleri de Yahudi karşıtı metinler de bu sözlerin normalleştirilemeyeceğine dair toplumsal mutabakatın ortadan kalktığını gösteriyor.

Almanya değerleri ve özgürlükleri için savaşmak istiyor mu?

Almanya'da yaşayan Yahudilerin Yahudi olduklarını belirten simgeler taşıdıklarında sokak ortasında saldırıya uğrayacağını söylemek muhakkak yanlış olur. Ancak bir Yahudi'nin Almanya sokaklarında dolaşırken dini simgeler taşıdığı için saldırıya uğrayacağından endişe etmemesi gerektiğini söylemek de yanlış olur.

En doğru tespit mevcut araçların yeterli olmadığı. Almanya artık medeni değerleri ve toplumsal özgürlükleri için ne kadar ciddi bir savaş vereceği konusunda karar vermesi gereken bir noktaya gelmiştir.

Ines Pohl

© Deutsche Welle Türkçe