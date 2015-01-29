Yönetmen Memduh Ün yoğun bakımda

Ünlü Yeşilçam yönetmenlerinden Memduh Ün, Muğla'da yoğun bakıma kaldırıldı. Bodrum'a bağlı Torba Mahallesi'nde, sinema oyuncusu Fatma Girik ile yaşamını sürdüren Memduh Ün, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede ilk tetkikleri yapılan Memduh Ün, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tutulan Memduh Ün'ün sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Olcay Başak Kutluyurdu, yaptığı yazılı açıklamada, Ün'ün akciğerlerinde sıvı birikmesi, yüksek tansiyon, genel durumunda yaşa bağlı olarak gelişen sorunlar nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiğini kaydetti.

'Bilinci açık, kendisinde ve uyanık'

Ün'ün bugün itibarıyla genel durumunda iyiye gidiş olduğunu ifade eden Kutluyurdu, "Bilinci açık, kendinde ve uyanıktır. Hayati fonksiyonları stabil seyirdedir. Destek tedavilerimiz ve solunum desteğimiz halihazırda devam etmekte olup yakın takip altındadır" dedi.