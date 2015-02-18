Yoksulluk mültecileri



Almanya’ya akın eden Kosovalı mültecilerin sayısı artarak devam ediyor. Sadece ocak ayında binlerce Kosovalı, Almanya'da mülteci başvurusunda bulundu. Bu rakam şubat ayında daha da arttı. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, hemen her gün yüzlerce Kosovalının Almanya’ya giriş yaptığını belirtiliyor.

Sahte vaatler

Herrmann, bu akının ardında yanlış bir imajın bulunduğunu söylüyor. Herrmann "Biz bu akının büyük bir kısmının ardında organize insan kaçakçılığı çetelerinin bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bu insan tacirleri, Almanya ile ilgili tamamen yanlış bir izlenim yaratarak insanları, Kosova’yı terk etmeleri için cesaretlendiriyor. Tacirler, Almanya'da ihtiyaç duydukları imkanların Kosovalıları beklediği imajını çiziyorlar. Ancak böyle bir durum tabii ki söz konusu değil. O nedenle Almanya'daki mülteci yasasının söz konusu göç için uygun olmadığını, Kosova’da, yerinde halka anlatmaya çalışacağız" diye konuşuyor.

Kosovalı kurumlarla işbirliği yürütmek için iletişim içinde olduklarını kaydeden Herrmann, Bavyera Eyaleti'nin Avrupa Bakanı Beate Merk’in gelişmeleri görüşmek için Kosova'ya gittiğini söyledi. Herrmann, bu yanlış kanının ortadan kaldırılması, ayrıca özellikle Sırbistan ve Macaristan arasındaki yasadışı göçe karşı sınır kontrollerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Yoksulluk çıkmazı

Bakan Herrmann, Kosovalıların neden ülkelerini terk etmek istediklerini ise şöyle açıklıyor: "Kosovalıların şu anda Almanya’ya mülteci başvurusu yapmalarını gerektirecek hiçbir sebep yok. Zira Kosova’da ne siyasi ne de ırkçı veya dini kaynaklı adli soruşturmalar var. Orada söz konusu olan yoksulluk. Ben Avrupa Birliği’nin Kosova için ayırdığı yardımları artırması ve Alman mülteci yasasının yoksulluk kaynaklı bir göç için istismar edilmemesi taraftarıyım. Bu duruma kesinlikle karşı koyacağız."

Kosova’nın sorunlarının Avrupa’ya göçle çözülemeyeceğinin altını çizen Bakan Herrmann, mülteci başvurularını tamamen geçersiz kılmak için Bavyera Eyaleti hükümetinin Kosova ve Arnavukluk'un "AB'ye dahil olmayan güvenli ülke” statüsüne alınması için faaliyete geçtiğini belirtti. Güvenli ülke statüsündeki ülkeler için mülteci kotası neredeyse sıfıra düşürülüyor.

Herrmann, Kosova’nın Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi’ndeki sığınmacı kotasının yüzde 1'in de altında olduğuna dikkat çekerek, Kosova'dan mülteci başvurularının kabul edilme ihtimalinin zaten sıfıra yakın olduğunu vurguluyor. O nedenle sığınma hakkı tanınmayan bu kişilerin birkaç gün içinde ülkelerine geri gönderildiklerini ifade eden Bavyera Eyaleti İçileri Bakanı Herrmann, Kosovalıları boş yere ev ve yurtlarını terk etmemeleri için uyarıyor.