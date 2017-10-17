YKS'de ilk prova

Merve Dundar - Özgür Kumanovalı / İstanbul, 17 Ekim, (DHA)- YENİ üniversiteye giriş sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) \'nin ilk denemesi yapıldı. Türkiye genelindeki tüm Bahçeşehir Kolejlerinde eğitim gören 12\'nci sınıf öğrencileri iki oturumdan oluşan ve yeni sistemin uygulandığı sınavda kendilerini deneme şansı buldu.

Geçtiğimiz hafta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklanan yeni üniversiteye giriş sistemi YKS\'nin ilk örneğini uygulayan Bahçeşehir Koleji, bütün kampüslerinde deneme sınavı yaptı. Tüm güne yayılan sınavda 12\'nci sınıf öğrencileri sabah 80 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Sınavı\'na girdi. Bu oturum için toplam 100 dakikanın verildiği öğrenciler, öğleden sonra ise alanlarına ait soruların yer aldığı sınavda kendilerini denedi. Bu oturumda ise alanlarına göre 80 soru çözen öğrencilere 120 dakika verildi.

\"YENİ SİSTEMLE HIZLI BİR ŞEKİLDE TANIŞTIK\"

Sınavın ardından öğrenciler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Diş hekimliği veya genetik mühendisliği okumak istediğini söyleyen Belen Arya San, \"Sistemin değişeceğini duyunca önce telaşlandık. Bu karar şu anda da iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Ama okulumuz bizi bu sistemle hızlı bir şekilde tanıştırdı. O nedenle şu anda kendimizi rahat hissediyoruz. En azından neler yapabileceğimizi görebiliyoruz. Bundan sonra yapılacak denemelerin alışma sürecimizi hızlandıracağını düşünüyorum\" dedi.

\"FAZLA PRATİK YAPMAK BİZE AVANTAJ SAĞLAYACAK\"

Sınav sisteminin değişeceğini ilk duyduklarında panik olduklarını dile getiren Koray Tekin, \"Daha sonra sistem açıklandı ve okulumuz birkaç gün içinde yeni sistemin olduğu bir deneme sınavı hazırladı. Denemeyle birlikte daha rahat uyum sağladım. Ne kadar çok pratik yaparsak o kadar avantajlı olacağız. Ayrıca mühendislik okumayı düşünen bir aday olarak Matematik ve Fen Bilimlerinden sınava girecek olmak daha iyi olacak diye düşünüyorum\" diye konuştu.

\"BEKLEDİĞİMDEN ÇABUK ADAPTE OLDUM\"

Hedefinin tıp olduğunu belirten Gizem Ağtaş, \"Yeni sisteme beklediğimden daha çabuk adapte oldum. Sadece kendi alanımıza yönelik bir sitemin olması bizim yararımıza oldu. Zaman kısıtlıyken deneme sürecini şimdiden oturtmaya başlamamız da önemli. Ne kadar çabuk olursak bu durum bizim için o kadar faydalı olacak\" dedi.

\"OLUMSUZ ETKİLENMEDİM ÇÜNKÜ TEMPOMU DÜŞÜRMEDİM\"

Hukuk bölümünde okumak istediğini ifade eden Duru Gültekin ise, \"Sistem değişikliği beni olumsuz etkilemedi. Çünkü biz tempomuzu düşürmedik. Deneme sınavım da iyiydi. Benim daha çok ağırlık verdiğim Türkçe ve Matematik derslerinden sorular daha fazla. Önceden YGS\'de Fen Bilimleri soruları çıkınca arada kafa karışıklığı oluyordu. O nedenle böyle olması bizim için daha iyi oldu. Herkes bocalama sürecindeyken bizim böyle bir sınava girmemiz de çok faydalı oldu. Okulumuza bu konuda teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\"43 KAMPÜSÜMÜZDE AYNI ANDA UYGULAMA\"

Bu sınavları düzenli olarak uygulamaya devam edeceklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, \"43 kampüsümüzde yeni sisteme uygun ilk YKS\'yi gerçekleştirdik. Öğrenciler sabah birinci oturum olan Temel Yeterlilik testini aldılar. Burada kendilerine 40 Türkçe, 40 Matematik sorusu soruldu. Öğleden sonraki ikinci oturumumuzda ise öğrencilere kendi alanlarına ilişkin sorular soruldu. Bu oturumda sayısal öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri testini, eşit ağırlık öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı - Coğrafya 1 ve Matematik testini, sözel öğrenciler ise Türk Dili ve Edebiyatı - Coğrafya 1 ve Sosyal Bilimler sorularını çözdüler. Alanları dışında hedefi olan, tercih yapmak isteyen öğrencilere ise istedikleri takdirde alan dışındaki diğer testler de çözmeleri için verildi’’dedi.

\"SİSTEM FARKLI AMA İÇERİK AYNI\"

Sistemin şekil olarak değiştiğini ancak konu dağılımın ve içeriğin aynı kaldığını belirten Dr. Aslan, \"Temel Yeterlilik Sınavı ve öğleden sonra uygulanan alan oturumları içerik olarak YGS ve LYS’ lere benziyor. Bu yüzden genel müdürlük ekibimiz, bölüm başkanlarımız, koordinatör ve direktörlerimizle hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. YGS ve LYS\' de hangi içerikler var ise buna uygun olarak her dersten hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu sorularla testlerimizi hazırladık. 40 soru üzerinden planlama yaptık.Öğrencilerimizin sistemin değiştiğini ancak içeriğin değişmediğini bilerek yüksek tempoda çalışmaya devam etmeleri gerekiyor.Şu anda sistem de açıklandı, örnekleri yapılıyor. Bu yüzden yeni sisteme uygun çok fazla soruyla karşılaştıklarında ve deneme çözdüklerinde başarıya ulaşacaklarına inanıyorum\" diye konuştu.

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