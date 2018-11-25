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Spor

Yılmaz Vural'dan derbi maçta ilginç hareket

Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) - ADANA Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adanaspor ile oynanan derbi karşılaşmasında takımının 1-0 öne geçtiği golü kaydeden Kosecki'yi oyundan çıkarken omuzunda taşıdı

25 Kasım 2018 20:48

Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) -

ADANA Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adanaspor ile oynanan derbi karşılaşmasında takımının 1-0 öne geçtiği golü kaydeden Kosecki\'yi oyundan çıkarken omuzunda taşıdı.
5 Ocak Fatih Terim Stadı\'nda büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Yılmaz Vural, maçın ilk yarısında takımının tek golünü kaydeden Kosecki\'yi ikinci yarıda oyundan aldı. Yerini Kage\'ye bırakan Kosecki\'yi omzuna alan Yılmaz Vural, oyuncusunu kulübeye kadar taşıdı. Mavi lacivertli taraflarlar Vural\'ın bu hareketini alkışlarla karşıladı.

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