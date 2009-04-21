Yılın Koçu Mike Brown



Cleveland Cavaliers’ın antrenörü Mike Brown, 2008-09 sezonunda yılın koçu seçildi.





Bu sezon aldığı 66 galibiyetle ligin en çok maç kazanan takımı olan Cleveland Cavaliers’ın antrenörü Mike Brown, NBA’de yılın koçu seçildi.



Cavaliers tarihinde daha önce 1976 yılında Billl Fitch bu ödülü kazanmıştı. 2008-09’daki kadro kulüp tarihinde ilk kez ligin en çok maç kazanan takımı olurken, 33 yıllık aranın sonrasında ilk kez grup liderliğini elde etmişti.



Doğu Konferansı’nda üç kez ayın koçu seçilen Mike Brown, Phoenix’te düzenlenen all-star maçında da doğu karmasını çalıştırmıştı.



39 yaşındaki Brown, kariyerinde Cleveland Cavaliers’tan başka hiçbir takımda antrenörlük yapmadı.



