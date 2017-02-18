Yıldırım’dan Almanya'da referandum mitingi

Türkiye Başbakanı Yıldırım, Oberhausen kentinde “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” mitingi düzenledi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD’nin organize ettiği mitinge organizatörlerin verdiği bilgiye göre 10 bine yakın kişi katıldı.

Binali Yıldırım konuşmasına başlamadan önce mitinge katılanlar sık sık tekbir getirirken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Mitingde ağırlıklı olarak Türk bayrakları açılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bez posterleri asıldı.

Yıldırım konuşmasını yapmak üzere podyuma çıkmadan önce saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Yıldırım’ın konuşmasına başlamasıyla birlikte arenada büyük bir coşku yaşandı ve alkışlara Recep Tayyip Erdoğan sloganları eşlik etti.

"Arkanızda Erdoğan var"

Türkiye Başbakanı Yıldırım, konuşmasına “Türkiye’de arkanızda seksen milyonun, ümmetin duası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var” sözleriyle başladı.

Hükümetin yurt dışındaki vatandaşlara yaptığı hizmetlere değinen Binali Yıldırım, AKP hükümetiyle birlikte hizmetin arttığını ifade ederek artık yurtdışındaki vatandaşların, doğum yardımından, otomobillerin ve cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabiliyor olmasına kadar pek çok yeniliğin olduğunu ifade etti. Yıldırım aynı zamanda çift dilli projelere büyük önem verdiklerini kaydederek, “Almandan daha iyi Almanca konuşup, Türkçeyi muhafaza edeceksiniz” dedi.

“Sandığı patlatmaya hazır mısınız?”

16 Nisan’da Türkiye’nin sandığa gideceğini ve dünyanın her yerinde 3 milyona yakın seçmenin oy kullanacağını kaydeden Başbakan, 27 Mart’tan 9 Nisan’a kadar sürecek süreçte vatandaşlara “evet” oyu kullanma çağrısı yaptı. Binali Yıldırım, “Şimdi hazır mısınız? Öyle bir cevap verin ki, 80 milyon duysun, sandığa gitmeye hazır mısınız? Sandığı patlatmaya, ev ev dolaşmaya hazır mısınız? “ şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım arenada sorularına yükselen evet seslerine karşılık, sandığın renginin belli olduğunu ifade ederek, “Avrupa bu işi bitirmiş” şeklinde konuştu.

“Dostlarımız hayal kırıklığına uğrattı”

Konuşmasında sürekli 15 Temmuz’da başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimine değinen Türkiye Başbakanı, darbe girişimi akşamı “asker kılığına girmiş FETÖ’cülerin darbe yapmak istediğini, demokrasiyi kesintiye uğratmak istediklerine dikkat çekerek, “Türkiye’nin kayıtsız kalmadığını ve alçaklara, darbecilere geçit olmadığını belirtti. Binali Yıldırım “biz bayrakları indirtmedik, ezanı durdurtmadık ve emanetimize sahip çıktık, hain FETÖ terör örgütüne çiğnetmedik, ülkemizin işgaline izin vermedik” şeklinde konuştu.

Türkiye Başbakanı dost bildikleri bazılarının darbe gerçekleşmediği için hayal kırıklığı yaşadıklarına dikkat çekti. Başbakanın sözleri sırasında, “idam geri getirilsin” sloganları atıldı. “Siz onların kim olduğunu iyi bilirsiniz, siz bazı dost bildiklerimizin Avrupa değerlerine demokrasiye daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Yarım ağız açıklama yaptılar” dedi.

16 Temmuz itibariyle tüm terör örgütlerine savaş açtıklarını belirten Binali Yıldırım, “Ne yazık ki buralarda, bu coğrafyada terör örgütlerinin cirit atmasına izin veriliyor” şeklinde konuşarak Almanya ve Avrupa’ya mesaj gönderdi. 16 Temmuz sabahından itibaren yargıda, kamuda TSK içinde teröristleri tasviye etmeye başladıklarını belirten Yıldırım, teröristlerin Türkiye'de ve dünyada inlerine girmeye devam edeceklerine dikkat çekti.

Terörle mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Türkiye Başbakanı, bu konuda yapılan eleştirilere değinerek, “Türkiye’ye ders verilen, Türkiye’nin boynunu öne eğdiği günlerin sona erdiğini" ifade etti.

“CHP dönüş yaptı MHP sahip çıktı”

Türkiye Başbakanı “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” mitinginde Türkiye’deki muhalafete yönelik de konuştu. Darbe girişimi sonrası Yeni Kapı’da birlik beraberlik ruhunun başlarda sağlandığını ancak CHP’nin sonrasında mağduriyetlerini gerekçe göstererek Yeni Kapı ruhundan uzaklaştığını ancak MHP’nin sahip çıkmaya devam ettiğini kaydetti.

Anayasa değişiklik paketindeki değişikliğin milletin onayladığı bir değişiklik olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Kafanızda sorular olabilir, doğaldır. Yeni değişiklikler yapıyoruz, değişikliğe gidiyoruz. Size en anlaşılır şekilde anlatmak görevimizdir” diyerek, gelecek hafta Türkiye'de 81 ilde kampanya sürecinin resmen başlatılacağını ifade etti.

Anayasa değişiklik paketiyle, Cumhurbaşkanının ancak iki kez beş yıllığına görev yapacağına dikkat çeken Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle yetkilerin tek kişide toplandığı eleştirilerine de karşı çıktı. Bunun “yalan” olduğunu belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanının görevleri paylaştıracağını ve yine hükümetin kontrol edilebilmesinin olduğunu ifade etti.

“Anayasa değişikliğinin nesi tartışmalı?”

Türkiye’deki anayasa değişikliğinin yurt dışında “tartışmalı” anayasa değişikliği olarak tanımlandığına dikkat çeken Yıldırım, Türkiyede bugüne kadar darbelerle sessiz sedasız anayasa değiştirildiğini, bu kez milletin iradesiyle anayasa yazılacağını kaydetti.

Anayasa değişikliğini AKP kendi için yapıyor eleştirilerine değinen Binali Yıldırım, bugüne kadar tüm projeleri millet için hayata geçirdiklerine dikkat çekerek bu yöndeki eleştirilerin “büyük bir yalan” olduğunu kaydetti.

“CHP ve HDP koro halde hayır diyor”

Bazılarının anayasa değişikliğinden rahatsız olduğunu ifade eden Türkiye Başbakanı, “Rahatısızlar çünkü artık seçilmiş hükümete darbe yapamayacaklar, CHP artık korkutarak ve istismarla oy toplayamayacak. CHP de değişecek, onlar değişimden, reformdan korkuyorlar onun için hayır diyorlar” şeklinde konuştu. Binali Yıldırım, CHP’nin HDP’yi de katarak koro halinde hayır dediklerini söyledi. Bölücü terör örgütlerinin de bu koroya katılmış gibi göründüklerini belirten Yıldırım, hepsinin birlikte hayır dediklerini ifade etti. Evet çıkmasıyla bu terör örgütlerinin sonunun geleceğine dikkat çekti.

Binali Yıldırım konuşmasının sonunda, “Ülkenin bekası, istikbal ve istiklali için tarihi adımı atacaklarını belirterek, “Filistinli, Suriyelinin mazlumun yüreği ferahlansın, Brüksel duysun, İstanbul, Diyarbakırlı duysun" şeklinde konuşarak, mitinge katılanlardan evet oyu kullanmalarını istedi.

Türkiye Başbakanı konuşmasının sonunda bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı olan Alman bakanlara teşekkür etti ve Türkiye hakkında yapılan menfi propaganda ve yanlış bilgilendirmelere karşı uyarıda bulundu. Yıldırım ayrca Avrupa Birliği’ne de yine milletin istemesi ve kararı doğrultsunda katılınacağını sözlerine ekledi.

Protestolar eşlik etti

Yıldırım'ın Oberhausen'daki mitingi çeşitli gruplar tarafından da protesto edildi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protesto gösterisinde, anayasa referandumunda hayır oyu kullanma çağrısı yapıldı.

©Deutsche Welle Türkçe

Gezal Acer / Oberhausen