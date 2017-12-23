Yılbaşında 150 bin tatilci

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- YILBAŞI tatilinin bu yıl 3 gün olması, geçen yıla göre tatilci sayısını ikiye katladı. Kayak merkezlerinde Uludağ ve Kartepe, sahilde Antalya, kaplıcalarda Afyonkarahisar, yurt dışında Kıbrıs ve Orta Avrupa başkentleri ilgi görüyor. Bu yılbaşı 150 bin kişinin tatil yapması öngörülüyor. Tarkan, Ebru Gündeş gibi ünlülerin yılbaşındaki adresi ise; Kıbrıs.

Bu yılbaşının pazar günü akşamına denk gelmesi nedeniyle cumartesi ve pazartesi ile birlikte 3 gün tatil olması, geçen yıla göre tatilci sayısını artırdı. Yılbaşı tatili için Türkiye\'nin sahil kesimlerinden kayak merkezlerine ciddi bir talep oluştu. ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, tatilci sayısında geçen yıla göre iki katı satış olduğunu belirterek, “Tabi yılbaşının pazar akşamına denk gelmesinin bunda çok önemli etkisi var\" dedi.

TARKAN, KIBRIS\'TA

İstanbul\'a yakın Uludağ, Sapanca, Afyon gibi destinasyonların tamamen dolduğunu belirten Suat Özbek, şöyle konuştu:

\"Sahil beldelerinde de sanatçı olan yerlerde hala yer olmakla beraber oteller belli doluluklara ulaştı. Yurt dışında Paris, Prag, Budapeşte, Roma, Floransa, Venedik yoğun talep görüyor. Yine Belgrad yeni talep gören lokasyonlardan biri. 3 günlük tatil olduğu için yakın destinasyonlara ilgi arttı. Kıbrıs\'ta da dolulukların çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bütün otellerde konser ve eğlence programı var. Tarkan, Ebru Gündeş, Muazzez Ersoy gibi sanatçı programları olan yerlerde ufak tefek boş yerler var ama bu hafta dolar.\"

KAYAK MERKEZLERİNE SUNİ KAR ÇÖZÜMÜ

Kayak merkezlerinin yılbaşı döneminde ayrı bir ilgi odağı olduğunu anlatan Suat Özbek ancak, bu yıl çoğunda yeterli veya hiç kar olmamasına rağmen kayak merkezlerine ilginin yoğun olduğunu söyledi. Uludağ ve Kartepe\'nin en yüksek talep gören kayak merkezleri olduğunu belirten Özbek, Erciyes, Kartalkaya, Palandöken gibi kar problemi olan kayak merkezlerinin ise suni kar ile bu yılbaşına hazır hale getirilmeye çalışıldığını dile getirdi. Suat Özbek, bu yılbaşı nedeniyle kayak merkezleri, kaplıcalar, sahil kentleri ve yurtdışında tatilini geçirecek kişi sayısının 150 bin dolayında olduğunu kaydetti.

SANATÇILI OTELLERDE YÜZDE 90 VE ÜZERİ

Antalya bölgesindeki otellerde çok büyük hareket gözükmediğini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, kayak, kar bölgelerine ağırlık olduğunu, neredeyse dolduklarını kaydetti. Antalya\'da bilinirliği yüksek sanatçılı program yapan otellerin yüzde 90 doluluğa ulaştığını kaydeden Duran, diğer otellerin de eğlence programlarına göre yüzde 60-70 dolulukları yakaladığını söyledi. Bölgenin tamamen dolduğunu söyleme şansı olmadığını ve Antalya\'yı tercih eden tatilcilerin daha çok Burdur, Isparta, Konya gibi çevre illerden olduğunu anlatan Duran, yurt dışından yılbaşı için özellikle Rusya tarafında hareketlilik yaşandığını, Avrupa ülkelerinden ise ciddi bir düşüş olduğunu ifade etti.

BU YILBAŞININ EN ÇOK KAZANANI KIBRIS

Kış dönemi olması nedeniyle Antalya ve sahil bölgelerindeki otellerin önemli bölümünün kapalı olduğuna işaret eden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, sınırlı sayıda açık olan tesislerin büyük bölümünün yılbaşında iç pazar ve bir miktar da dış pazarla birlikte dolacağını söyledi. Kıyılardaki hareketliliğin yanı sıra kayak merkezleri ve kaplıca bölgelerinde hareketlenme olduğunu vurgulayan Osman Ayık, şöyle dedi:

“Bazı kayak merkezlerinde henüz kar yok. Bu yılbaşının en çok kazananı; Kıbrıs olacak. Kuzey Kıbrıs\'taki işletmelerin ünlü sanatçılı programları nedeniyle yoğun ilgi var. Tatilin 3 gün olması da büyük bir avantaj. Dolayısıyla otellerin büyük kısmı dolu olacaktır, en azından yılbaşı akşamı dolu olurlar,\"

3- 4 GÜNLÜK TATİL İMKANI

Yeni yılın hafta sonuna denk gelmesiyle 3- 4 günlük tatil imkanı ortaya çıktığını belirten Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı da Antalya bölgesinde açık olan otellerde yoğun doluluk öngörüldüğünü söyledi. Bazı otellerin ünlü sanatçılı programları nedeniyle daha yoğun ilgi gördüğünü de aktaran Erkan Yağcı, \"Diğer otellerimiz de kendi eğlence programlarını hazırladı ve her sene olduğu gibi bu yıl da ilgi görüyor\" dedi.

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