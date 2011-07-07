Yılan istilası

T24- Hakkari'de tek odalı toprak bir evde 5 nüfusuyla birlikte yaşayan İsmail Dayan'ın evi yılanların istilasına uğradı.









Hakkari kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Karşıyaka Mahallesi'nde kendine ait toprak bir evde 15 yıldır yaşayan İsmail Dayan'ın başı yılanlarla dertte.

Havaların ısınmasıyla birlikte kayaların dibinde olan evin tavanında çok sayıda yılan olduğunu belirten Dayan, boyları yaklaşık 1 ila 1-5 metre uzunluğunda olan yılanların evi istila ettiğini söyledi.

Uyurken çocukların üzerine yılanların düşmesi çocukları sürekli korku içinde bıraktığını belirten Dayan, geçen yıllarda da birkaç kez yılanların istilasına uğradıklarını söyledi.





"Öldürdükçe çoğalıyorlar"





Evlerini istila eden yılanların çocuklarına zarar vereceği korkusunu yaşadığını belirten Dayan, "Havalar ısınınca evin içine giren yılanların çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Başka evimiz olmadığı için de evi boşaltamıyoruz. Evin tavanı, duvarların içinde ve temelde çok sayıda yılan var. Geçen yıldan bu yaza kadar 50 yakın yılanı öldürüp toprağa gömdük. Öldürdükçe çoğalıyor. Eşim ve çocuklarım çoğu geceyi komşu ve yakınlarımızda geçiriyoruz. Başka çaremiz kalmadı. Yılanların etkisiz hale getirilmesi için yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.