Yiğithan Güveli'den sakatlık açıklaması

\"Tedavim 3 aya yakın sürecek\"

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe\'den Sparta Rotterdam\'a kiralık olarak gitmesi konusunda anlaşmaya varılan ancak sarı-lacivertlilerin dün Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynadığı İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak maçı yarıda bırakan Yiğithan Güveli, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Tedavisinin 3 aya yakın süreceğini aktaran Güveli, üzerinde Fenerbahçe formasının bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, \"Dün akşam oynanan İstanbulspor mücadelesinde yaşadığım sakatlık sonrası, bugün yapılan kontrollerin ardından tedavimin 3 aya yakın süreceği tespit edilmiştir. Tek temennim bu süreci olabildiğince hızlı atlatarak sahalara daha güçlü dönmek olacaktır. İyi dilekleriniz için herkese çok teşekkür ederim\" notunu düştü.

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