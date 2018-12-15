İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'nun son haftasında oynanan Spartak Trnava - Fenerbahçe mücadelesinde sakatlık geçirerek oyuna devam edemeyen Yiğithan Güveli, ameliyat edildi.

Dün oynanan Spartak Trnava maçında sol dizine aldığı darbe sonucunda karşılaşmayı yarıda bırakan Güveli\'nin muayenesi bugün sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol diz dış menisküste yırtık tespit edilen ve artroskopik operasyonla menisküs ameliyatı olan Yiğithan Güveli\'nin ameliyatı başarı ile sonuçlandı ve operasyon sonrası oyuncunun tedavisine başlanıldı.